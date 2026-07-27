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政策漏洞 毒駕車去化塞爆 曝決策急就章

聯合報／ 本報記者葉德正
新興毒品氾濫，為防堵毒駕事件，各地警方針對易發生毒駕的時段與路段精準執法，並祭出重罰與扣車。記者邱德祥／攝影
新興毒品氾濫，為防堵毒駕事件，各地警方針對易發生毒駕的時段與路段精準執法，並祭出重罰與扣車。記者邱德祥／攝影

毒駕波及無辜的悲劇引發社會公憤，中央採取一系列高強度反制措施，警方強力取締，教育部預計九月起導入唾液快篩入校園，但政策倉促上路，衍生拖吊場爆艙，與法源依據、校園人力配套不足等困境，影響政策公信力。毒品防制流於末端管理，若無法從新興毒品製造、流通及販售源頭加強管制，再嚴格的取締、篩檢，都只是治標之策。

毒駕車輛爆量，依規定須通知車主領回，逾期後還須公告三個月才能拍賣，新車不停進場，舊車難以去化，拖吊場塞到爆。

行政院、內政部高喊「毒駕零容忍」，警方全力查緝、依法扣車，但後端保管、拍賣等配套未同步到位，地方政府只能自行張羅保管空間，六都寸土寸金，要擴大量能也難。

況且許多毒駕遭扣車輛殘值不高，加上牌照被吊扣兩年，即使領回也無法上路，還要花錢拖回、付停車費，車主乾脆棄車。更何況不少車輛還積欠牌照稅、燃料費、交通違規罰鍰，甚至有貸款抵押，中古車商接手意願低，即使縮短公告期限，也未必拍賣得出去，中央修法若只著眼縮短拍賣程序，恐難真正解決爆艙問題。

至於教育部九月起將唾液快篩導入校園，政策立意良善，但第一線學校憂心的並非快篩技術，而是後續流程。誰負責篩檢？如何取得家長同意？快篩陽性後的輔導、通報、追蹤由誰承接？若跨部會配套未同步到位，負擔勢必再次落到學校肩上。

無論是毒駕扣車造成保管場爆滿，或校園唾液快篩衍生行政負擔，都反映出政策快速上路，配套建置速度卻未同步到位的問題。

近年毒駕案件激增，中央應把更多力氣放在源頭管理，包括加強製造、販售及流通查緝，完善毒品人口管理、駕照管理與高風險駕駛追蹤等制度。而依托咪酯常透過電子煙載具吸食，電子煙雖全面禁止，但網路平台仍可輕易搜尋、販售，漠視現行法規，更遑論從源頭防堵。

毒品不只是治安問題，更是國家治理問題。新興毒品快速滲透，若違法商品仍能在網路上輕易流通，即使政府持續投入大量資源在街頭取締、校園篩檢等末端防線，仍難真正遏止毒害蔓延。

毒駕 中央 毒品

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