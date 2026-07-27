高鐵帶來繁榮？張景森批交通文盲

聯合報／ 記者黃婉婷胡瑞玲／台北報導

行政院前政務委員張景森連日批評行政院核定高鐵延伸宜蘭計畫。他昨再以中國高鐵為例，指公共建設從需求導向淪為政治導向後，因「客流慘淡」，多地高鐵站被迫閒置，「每鋪設一公里鐵路，都該誠實捫心自問，這條鐵路究竟是人民真正的需求，還是政治人物的利益選品？」

張景森近來接連質疑北宜高鐵是「盲腸」，質問誰在操作行政院，他昨更指「高鐵會帶來地方繁榮」的說法是交通文盲；他舉例說，中國高鐵已鋪滿全國，確實發揮龐大社會與經濟效益，地方政府將其視為萬靈丹，跟宜蘭花蓮政客一樣，以為高鐵一通，人口、產業、資金與房市就會翻倍。

「自此高鐵建設逐漸脫離交通本質，演變成一場政治競逐。」張景森批評，中國地方官員爭取高鐵，不再是因為真實的交通需求，而是為疊加政績、炒作土地與包裝ＧＤＰ，但現實是許多高鐵巨站門可羅雀，期待的企業與產業沒有降臨，反因交通過於便捷產生「吸管效應」，地方人口流失反倒加劇，平時還需投入重金維護。

他提到，近年媒體統計，中國至少廿多座高鐵站因客流慘淡被迫閒置或延後啟用；截至二○二四年底，中國國家鐵路集團總負債高達新台幣廿七兆元。

張景森說，更值得警惕的是，中國官方近年已開始收緊政策，明確設定新建高鐵的客流門檻，嚴格限制重複建設，下令不能再為政績盲目鋪路，台灣才開始盲目高喊著高鐵延伸宜蘭、甚至遠征花東，但中國高鐵已啟示，「高鐵是因為有需求才興建，而不是興建了就會憑空產生需求」。

對於張景森的批評，交通部鐵道局強調，高鐵延伸宜蘭是從國家整體鐵道路網、東部聯外運輸、區域均衡發展及國土運輸韌性等面向審慎評估、規畫，並非僅以解決單一交通壅塞問題為政策目的；鐵道局並呼籲國家重大建設應以宏觀思維回歸事實與專業，為下一個世代建構發展基礎。

鐵道局副局長陳慧君表示，高鐵延伸宜蘭通車後，預估可移轉國五平日百分之十五，假日約百分之十七的小客車車流；該計畫對分擔北宜公路旅運需求具實質效益。

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