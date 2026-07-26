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雙溪規模5.6地震原因曝 雙北受盆地效應、共振效應影響「感受較明顯」

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雙溪發生規模5.6地震原因曝光 同地區去年才發生規模7地震

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
地震測報中心技正郭冠宏表示，新北市雙溪區今晚8時36分發生規模5.6地震，與菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊隱沒有關。記者胡瑞玲／翻攝
地震測報中心技正郭冠宏表示，新北市雙溪區今晚8時36分發生規模5.6地震，與菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊隱沒有關。記者胡瑞玲／翻攝

新北市雙溪區今晚8時36分發生規模5.6地震，地震深度95.7公里，各地最大震度3級。地震測報中心技正郭冠宏表示，本起地震發生主因與菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊隱沒有關，且該地區近年發生2起規模6以上地震，包含2025年12月27月東部海域規模7地震、2026年5月1日東部海域規模6.1地震。

中央氣象署發布第115051號地震報告，新北市雙溪區今晚8時36分發生規模5.6地震，地震深度95.7公里，各地最大震度為宜蘭縣、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、花蓮縣、台中市、苗栗縣3級，基隆市、新竹市、南投縣、彰化縣、雲林縣2級，台東縣、嘉義縣、嘉義市、台南市1級。

另外，本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍有宜蘭縣、桃園市、基隆市、台北市、新北市。郭冠宏說，地震發生後17.1秒針對宜蘭、基隆、台北發布國家級警報；18.1秒再針對新北、桃園發布國家級警報。

郭冠宏指出，本起地震發生主因與菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊隱沒有關，並非斷層造成原因；該區域近年曾發生2起規模6以上地震，包含2025年12月27月東部海域規模7地震、2026年5月1日東部海域規模6.1地震，都在此隱沒帶上發生。

郭冠宏表示，近10年發生規模3以上地震有3起，最近1次為2019年3月13日規模5.3地震，深度138公里。本起地震發生在隱沒帶地區，雙北地區受到盆地效應及共振效應影響，感受較為明顯，加上今年地震明顯偏少，提醒民眾要注意防震，預估未來1周也會規模4.5或5的餘震

地震 郭冠宏 氣象署

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