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新北雙溪規模5.6地震 台電：全台維持正常供電
據中央氣象署消息，今天晚間8時36分左右發生芮氏規模5.6地震，深度95.7公里，震央位於新北市雙溪區。台電表示，經確認全台電力系統維持正常供電。
供水方面，台水指出，位在基隆的一區處、桃園的二區處、新竹的三區處、台中的四區處、宜蘭的八區處、花蓮的九區處、新北的十二區處均回報情況，顯示供水正常，持續監控中。
國科會表示，國科會所轄各科學園區均無災情傳出，運作正常。
針對產業園區部分，園管局說，各園區皆未接獲災情，正常運作。
根據交通部中央氣象署資訊，今天晚間8時36分左右發生芮氏規模5.6地震，深度95.7公里，震央位於新北市政府東南東方35.8公里（位於新北市雙溪區），最大震度宜蘭縣、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、花蓮縣、台中市、苗栗縣3級。
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