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新北雙溪規模5.6地震！台鐵7區間受到影響慢速行駛 部分列車恐延誤

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
新北雙溪規模5.6地震，台鐵7區間慢速行駛，部分列車恐延誤。聯合報系資料照
新北雙溪規模5.6地震，台鐵7區間慢速行駛，部分列車恐延誤。聯合報系資料照

新北市雙溪區今晚8時36分發生規模5.6地震，中央氣象署針對宜蘭縣、桃園市、基隆市、台北市、新北市發布國家級警報，受到地震影響，台鐵7區間列車慢速行駛。

新北市雙溪區今晚8時36分發生規模5.6地震，氣象署地震測報中心主任吳健富表示，本起地震在北部人口較密集的位置，台北因受到盆地、大樓效益感受明顯，加上台灣有段時間沒有顯著地震發生，預估未來1周恐有規模4.5或規模5的餘震。

台鐵公司說明，7月26日20:36在新北市政府東南東方35.8公里，發生規模5.6地震，南澳=宜蘭、台北=鶯歌間按4級地震規定辦理，也就是第1趟列車將以時速30公里慢行，第2趟列車起以60公里慢行，並待派員巡查後確認路線無障礙，再恢復原速度行駛。

另外，和平=南澳、宜蘭=大里、瑞芳=八堵、基隆=台北、竹南=豐原間按3級地震規定辦理，也就是第1趟列車以時速60公里慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀，第2趟列車起恢復原速度。

台鐵 地震 基隆

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