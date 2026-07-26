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17縣市有感！新北雙溪規模5.6地震 氣象署：未來1周恐有規模5餘震

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20:36新北雙溪規模5.6地震！5縣市發國家級警報 氣象署21:40對外說明

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多縣市有感！新北雙溪區晚上8時36分發生規模5.6地震 最大震度3級

聯合新聞網／ 台北訊
新北市雙溪區發生規模5.6有感地震。圖／中央氣象署
新北市雙溪區發生規模5.6有感地震。圖／中央氣象署

2026年7月26日晚上20時36分17秒，位於新北市雙溪區附近發生了一起規模5.6的有感地震。此次地震震源深度約95.7公里，屬中層地震，震央位於新北市政府東南東方約35.8公里處。地震波及範圍廣泛，包含宜蘭縣、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、花蓮縣、臺中市、苗栗縣等地，造成多處出現搖晃感。

最大震度3級地區:宜蘭縣、新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、花蓮縣、臺中市、苗栗縣

在最大震度達3級的地區，幾乎所有人都可感受到搖晃，房屋會有明顯震動和碗盤門窗的聲響，懸掛物明顯擺動，汽車也會產生明顯搖晃。居民應保持冷靜，避免在搖晃時靠近窗戶及易倒物品，並為可能的餘震做好防護準備。室內應以趴下、掩護、穩住為原則，避免慌張外出，以降低受傷風險。

最大震度2級地區:基隆市、新竹市、南投縣、彰化縣、雲林縣

2級地震屬於輕震，大多數人可感覺搖晃，電燈和懸掛物會小幅搖擺，但不太會造成建築物損害。建議民眾仍應注意安全，避免靠近有落物風險的區域。

最大震度1級地區:臺東縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市

1級地震為微震，通常只有靜止時的人能感覺到細微震動，對日常生活無重大影響。

此次地震無明顯災害及損害報告，民眾請持續關注後續餘震資訊。地震發生時，請依照防震守則迅速進行「趴下、掩護、穩住」，保持鎮定，確保自身安全。同時，地震後應檢查水、電、瓦斯設備，避免二次災害發生。若發現建築結構異常，請立即疏散並通報相關單位。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 苗栗縣 宜蘭縣

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