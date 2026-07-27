健康主題館／轉移性頭頸癌免疫治療 醫學專家籲擴大健保給付

一名年約50歲男性卡車司機，為家庭經濟支柱，罹患轉移性頭頸癌，卻無法手術，雖免疫治療反應不錯，但因健保限制，只能自費治療。台北榮總副院長暨腫瘤醫學部主治醫師楊慕華、癌症希望基金會副董事長羅盛典皆表示，晚期頭頸癌病患近5成屬於CPS（綜合陽性指數）1至19分族群，依國際治療指引可優先於第一線使用免疫藥物，卻因健保尚未給付，陷入「看得到、用不到」的困境。

羅盛典指出，頭頸癌對病人最大的影響，在於治療往往直接影響病人的進食、吞嚥、說話、呼吸等基本生活功能，甚至造成外觀改變，進而影響社交、人際互動及重返職場，因此營養與心理的關注、家庭照顧者協助、社工資源與重返職場的支持也相當重要。

逾半病友免疫療法需自費

對於轉移、復發頭頸癌的治療，過去第一線治療選項僅有化療與標靶治療，而免疫治療的出現，讓病患擁有更多選擇，治療副作用也減輕不少，不過，因健保給付條件的限制，導致多數病患雖可使用免疫治療，仍需自費，而同樣發生在頭頸部的鼻咽癌病患的治療選項更是稀少，處境更艱難。

「在轉移、復發性頭頸癌病患中，約4到5成為CPS1到19分。」楊慕華分析，國際治療指引建議，這類病患可優先使用免疫治療或免疫合併化療，目前台灣健保僅給付CPS大於或等於20分族群於第一線使用免疫治療，研究顯示，即使CPS為1到19分，病患於第一線接受免疫治療，依然可以產生很不錯的效果，但目前這部分並沒有納入健保給付，病患若要接受免疫治療，整個療程一年自費金額將上看百萬元台幣。

不僅如此，上述病患若在第一線治療時使用標靶治療，治療失敗後須轉向第二線免疫治療，給付標準往往更嚴苛，而這樣的給付門檻，讓許多CPS為1-19分的病患即使進入第二線治療，也幾乎沒機會用藥。

此外，鼻咽癌雖然屬於頭頸部癌症，但治療給付有別於一般頭頸癌，研究發現，免疫治療也有助於舒緩鼻咽癌腫瘤，且臨床上不需看染色指標即可直接用藥，但現行狀況卻是「完全沒有健保給付」。

羅盛典表示，對於頭頸癌病患，如果未來健保能持續完善相關給付制度，讓病人更早接受有效治療，除了有機會提升疾病控制率、延長存活，也有助於減少疾病惡化與後續醫療支出。

盼CPS1-19分個案獲給付

更重要的是，若能搭配癌症資源中心與病友團體的支持，協助病人及早處理營養、吞嚥復健、心理壓力、經濟補助與照顧資源等環節，病人就比較不會在治療過程中孤立無援，也較有機會保留生活功能與工作能力。

楊慕華認為，免疫治療無論是單獨使用或合併化療，目前都是治療轉移、復發頭頸癌「主要武器之一」，若放寬健保給付條件，讓CPS為1-19分的病患在第一線就接受免疫治療，病患家庭經濟較不會受重大衝擊，病患也可擁有更多存活希望。

台北榮總副院長楊慕華 聯合報系資料照