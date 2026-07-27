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健康名人堂／「一日手術」有賴醫護、行政密切配套 缺一不可

聯合報／ 陳適安／BTC委員、工研院院士

三班護病比正式入法，明年起醫學中心先行，擔心護理人力不足，許多醫院研議「一日手術」的可行性。台中榮總在許惠恆院長任內開始推動一日手術，有助縮短住院天數。但若想在同一時間成功推行多項一日手術，有賴重新設計流程、找尋合適的空間，還需要行政單位與醫護團隊密切配合，相關配套缺一不可。

推行前完成三件事

在我任內，台中榮總推行內科系及外科系一日診斷及治療。首先完成三件事情。一是擴增門診化療床位，從原本的卅三床，增加至六十三床；二是推行內科侵襲性治療一日手術，將一日手術的範圍擴及非外科，等同開創新的領域；三是擴展外科可執行一日手術的項目，加速治療流程，縮短住院天數。

上面三件事情真正順利執行到位，需要高強度的管理與多方協調。

以心導管檢查和治療為例，在美國，幾乎都是病人早上入院，做完電氣燒灼術或氣球擴張術，晚上回家；或中午入院，做完治療當天在醫院住一晚，隔天早上回家，行之多年。但在台灣，幾乎所有醫院都讓病人下午入院，主治醫師來病房探視並解釋心導管步驟，第二天做心導管診斷及治療，住院觀察一天，第三天再回家，共住院三天。

我來到台中榮總後，等待心導管檢查及治療的患者大幅增加，經常每位病人都要等待二至三周或更久。因此和護理部討論，採用美國的做法試看看。

一開始不敢請病人早上六點半就來，先八點報到，排在第二台或第三台治療，可能大約十點或十二點，做完後收入院，隔天早上出院，如此住院廿四小時，比原先大約少了一天的時間；第二階段，病人六點半報到，排在第一台治療，後來漸漸達到半數心導管手術都是早上第一台六點半報到，第二台八點報到。

這些新的作為需要護理和行政人員配合，病人一早報到，工作人員必須更早就位；合適的空間，坐躺兩用的病床，洗手間和更衣室，更需要監測患者心電圖等裝備，讓病人留下來觀察。在國內，現階段大部分的醫院其實不容易做到，因為一開始設計時沒有預留空間。

相關配套不可或缺，院內開了非常多次會議，包括行政單位如主任秘書姚鈺、醫契部主任蔡鴻文、資訊室主任賴來勳、護理部主任張美玉以及心臟內科主任李文領、盧雅雯醫師，在副院長李政鴻召集下，彼此協調配合。

醫師改變行醫習慣

另外幾件事很重要，一是醫師必須在門診就向病人詳細解釋病情與治療步驟，這涉及改變醫師的行醫慣例；醫企部必須精算健保申報值，確保縮短住院天數不會導致醫院和醫師拿不到應有的給付。

台中榮總大力推行一日檢查及治療手術後，全年一日手術量達每年四千例左右。其實許多病人並不想花太多時間住院，一日手術或縮短住院天數，有助減少病人待在醫院的時間，醫院也可以把床位留給偏遠地區或外縣市患者，他們無法一早就來報到。

增加國內醫療韌性

國內許多醫院推動一日手術的阻力是護理人員不足。但一日手術縮短住院天數，不只提升醫院整體營運效率，也希望把寶貴的病床資源留給更緊急的病人。衛福部在健保給付設計與相關配套方面應協助醫院推動一日檢查暨治療，有助於增加國內醫療韌性。

台中榮總 擔心

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