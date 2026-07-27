8月徵文主題 海外旅遊生病怎麼辦？

每天一睜開眼，通勤、工作、家庭、生活大小事接踵而來，忙碌早已成為許多人的日常。真正讓人覺得「沒電」的，不只是工作量，而是長時間維持緊湊節奏，加上三餐不固定、作息不規律，讓身體的補給逐漸跟不上生活步調。 營養師表示，不少人以為疲憊只是睡不夠，其實生活型態與飲食習慣也扮演重要角色。以下盤點三種常見的「低電量生活型態」，看看自己是否也中了幾項？ 低電量生活型態1：長時間投入工作，狀態慢慢下滑 對許多上班族、學生或需要長時間規劃工作的族群來說，每天安排會議、整理資料、撰寫企劃、回覆訊息，往往一忙就是好幾個小時。到了下午，不少人開始覺得精神不如上午、反應變慢、做事效率下降。 趙函穎營養師分享，自己每天一早也常是行程滿檔，因此特別重視早餐的營養搭配。她習慣以茶葉蛋、水果、綜合堅果，再搭配一瓶豆漿，希望一次補足碳水化合物、蛋白質、油脂及植化素等營養，讓一天有好的開始。 長時間投入工作，狀態慢慢下滑，建議早餐來一瓶豆漿補充營養，開啟好的一天。 圖／ADAM攝影 低電量生活型態2：生活節奏不停加速，營養補給卻跟不上 外食族、通勤族及雙薪家庭，經常一早趕著出門，工作期間會議接連不斷，三餐時間也不固定。忙

2026-07-27 00:00