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健康你我他／控制三高戒菸酒 飲食均衡不熬夜

聯合報／ 文／曾清芳（竹市東區）
中風病情穩定後，應積極復健。圖／曾清芳提供
中風病情穩定後，應積極復健。圖／曾清芳提供

在我求學階段，曾目睹外公、親家公、親家母、鄰居的阿婆與阿公等長者中風，因為沒盡速就醫，錯過搶救的黃金時間，造成永久性腦傷，臥病在床，靠家人把屎把尿，不久便過世了。

近期則有好友A發生中風。A退休後，過得悠閒自在，前陣子突然不見蹤影，再現身時，手拄拐杖，步履遲緩，臉上表情僵硬。他老婆感傷道：「老公為禦寒，睡前小酌藥酒，未料血壓飆高而中風。幸好緊急送醫，搶救後挽回一命，現在一周3次回醫院復健中。」

不少人因血壓太高致使腦血管破裂、出血而中風；或是腦血管裡的雜質、血栓阻塞血管，血流不暢，造成腦組織缺氧壞死而中風。如發現肢體無力、感覺麻木、臉歪嘴斜、視野模糊、頭暈、劇烈頭痛等徵兆，不應心存僥倖，應立即就醫，以免錯過最佳治療時機，更嚴重將損傷腦神經功能。

三高（高血壓、高血糖、高血脂）、抽菸喝酒、缺乏運動，飲食不均衡、熬夜、便祕等，都容易引起中風。因此平時應嚴密控制三高，三餐多蔬果、少紅肉，戒菸戒酒，規律性運動，作息正常，不熬夜，排便通暢等，可降低發生中風的機率。

中風病情穩定後，應積極復健，搭配中醫針灸刺激穴位，促進腦組織復原，才可以慢慢回復到病前的正常狀態。

中醫 中風 三高

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