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降雨漸趨緩2地明仍慎防大雨 颱風「白海豚」恐這時生成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來1周各地白天高溫約32至35度，局部地區更有機會出現36度以上高溫。聯合報系資料照
未來1周各地白天高溫約32至35度，局部地區更有機會出現36度以上高溫。聯合報系資料照

南方雲系北移持續影響，明天南部水仍有大雨發生機率，中央氣象署預報員曾昭誠表示，台東、恆春半島需留意局部大雨，中部以北則有午後雷陣雨；另外，關島東方海面有熱帶擾動發展，預估將增強為熱帶性低氣壓，7月底至8月初形成「白海豚」颱風，並朝日本移動，對台灣沒有影響。

曾昭誠說，紅霞颱風進入中國大陸後已逐漸減弱，而關島東方海面仍有熱帶擾動發展，預估7至10日內增強為熱帶性低氣壓，7月底至8月初將形成「白海豚」颱風，並朝日本或日本東方外海移動，對台灣不會有影響。

針對未來1周天氣，曾昭誠指出，南方雲系北移持續影響，明（27日）南部水氣仍多，南部、台東有局部短暫陣雨，其中台東、恆春半島有局部大雨發生機率，宜蘭、花蓮則有零星降雨，中部以北有午後雷陣雨，需留意大雨或短延時豪雨。

周二（28日）降雨逐漸趨緩，花東、南部仍有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態，中部以北山區也有局部大雨。

周三至周日（7月29日至8月2日）天氣更加穩定，午後僅山區有局部短暫雷陣雨，其中周三（7月29日）南風減弱，台東、恆春半島有零星短暫陣雨。

溫度部分，曾昭誠表示，未來1周高溫變化不大，各地白天高溫約32至35度，局部地區更有機會出現36度以上高溫。

颱風 紅霞颱風 關島

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