張景森再批北宜高鐵 交通部籲回歸事實專業：可移轉國5約17%車流

行政院前政務委員張景森針對高鐵延伸宜蘭計畫案頻頻發聲。他今天以中國高鐵為例，質問高鐵延伸宜蘭案「這條鐵路究竟是人民真正的需求，還是政治人物的利益選品？」交通部鐵道局則強調，該計畫是從國家整體鐵道路網、東部聯外運輸、區域均衡發展及國土運輸韌性等面向審慎評估、規畫。

張景森因不滿行政院核定高鐵延伸宜蘭計畫，宣布退出民進黨。他今天於社群平台再發聲，以中國高鐵為例，指當高鐵建設從需求導向淪為政治導向後，因「客流慘淡」多地高鐵站被迫閒置，質問「每鋪設一公里的鐵路，都該誠實地捫心自問，這條鐵路（高鐵延伸宜蘭）究竟是人民真正的需求，還是政治人物的利益選品？」

針對外界質疑高鐵延伸宜蘭計畫經費恐擴增至6000億、無法紓解雪隧壅塞、排擠台鐵及客運、政策定位與包裝方式淪為政治導向，鐵道局強調，高鐵延伸宜蘭是從國家整體鐵道路網、東部聯外運輸、區域均衡發展及國土運輸韌性等面向審慎評估、規畫，並非僅以解決單一交通壅塞問題為政策目的，並呼籲國家重大建設應以宏觀思維回歸事實與專業，為下一個世代建構發展基礎。

鐵道局副局長陳慧君說明，該計畫總經費為3521.75億元，而直鐵方案經費為2200億元，是由專業工程顧問團隊，按工程內容、數量及現行物價條件估算，並經國發會及行政院相關部會審查，相較目前推動中捷運信義線東延、萬大線、東環線建設，其每公里造價約66至78億元，而高鐵延伸宜蘭每公里造價約60億元，與國內近年軌道建設成本趨勢相當。

陳慧君表示，外界稱未來經費將增加至6000億元，並無專業工程估算基礎及具體依據，若未來因物價、設計或施工條件變動需調整經費，也須依相關法定程序重新檢討，不能以臆測數字放大計畫成本。

陳慧君指出，高鐵延伸宜蘭通車後，預估可移轉國5平、假日約15%至17%的小客車車流；考量道路壅塞改善後可能產生的衍生交通量，國5平、假日小客車交通量淨減幅仍可達3%至6%，顯示本計畫對分擔北宜公路旅運需求具實質效益，也可為民眾提供安全、穩定、可靠及不受塞車影響的另一項交通選擇。

陳慧君進一步表示，高鐵延伸宜蘭並非僅以解決雪隧塞車為目的，更重要的是強化國土運輸韌性、改善北宜及東部鐵路長期面臨的運能瓶頸。

目前台鐵北宜及宜花東城際列車須行經樹林至七堵容量瓶頸路段，班次與運能提升有限；未來透過雙系統分流，由高鐵承擔北宜中長程城際旅運，台鐵則可釋出既有路線容量，強化宜蘭線城際、區域通勤及貨運調度彈性，進一步提升東部鐵路服務品質。

鐵道局強調，高鐵與台鐵並非相互排擠，西部高鐵通車近20年，而台鐵整體運量提升約40%，營收成長約64%，且持續成長中，顯示高鐵並未取代台鐵，反形成更有效率的運輸分工，為國人提供多元運輸服務。

此外，政府也從未停止對台鐵的投入，交通部近年投入台鐵相關經費已超過3635億元，現正執行、已核定或持續推動的台鐵路網建設規模更達約8241億元，東部地區也持續推動花東鐵路雙軌電氣化、南迴線形改善及宜蘭線路線改善等工程。推動高鐵延伸宜蘭並不代表停止改善台鐵，政府未來仍將持續投入台鐵建設，推動整體路網發展。

至於外界稱交通部「包裝」高鐵延伸宜蘭為「4個90分鐘環島高效鐵路網」，鐵道局表示，此說法毫無根據，交通部早於2020年「交通運輸政策白皮書」，即已明確揭示此一政策方針，並據此逐步推動四項關鍵計畫，建構北環、南環及東部高效鐵路廊帶，相關政策脈絡及目標始終一致，並非近期才提出。

鐵道局重申，高鐵延伸宜蘭不僅是改善北宜交通的重要建設，更是完善國家整體鐵道路網、提升東部聯外運輸、促進區域均衡發展及強化國土運輸韌性的關鍵一環，未來將持續與各項台鐵改善建設同步推動，透過高鐵與台鐵互補整合，提升台灣整體鐵路運輸效率與公共運輸服務品質，逐步打造安全、便捷、永續且具韌性的環島高效鐵路網。