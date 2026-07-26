歐洲熱浪不斷 高山避暑成旅遊新趨勢

熱浪不斷，歐洲旅客轉向高山避暑！英國Google Trends資料顯示，2026年「Alpine Summer」（阿爾卑斯山夏季度假）成為新興旅遊趨勢，不僅搜尋量較去年增加82%，山區住宿人次也屢屢突破新高，顯示阿爾卑斯地區正從冬季滑雪市場轉型為全年旅遊景點。

夏季高山旅遊正夯

根據《CN Traveller》報導，阿爾卑斯山近年迎來夏季健行熱潮，過去主要仰賴冬季滑雪吸引旅客的山區，如法國霞慕尼、義大利多洛米蒂山區等地，近來逐漸成為熱門的夏季旅遊景點。

英國Google Trends數據顯示，「alpine summer」搜尋熱度一年增加82%，反映高海拔避暑旅遊需求正在上升。

度假村經營轉型

根據《Country Life》報導，瑞士已連續三年在夏、秋期間刷新旅遊紀錄，2025年住宿晚數首度突破2500萬個晚上。過去仰賴滑雪收入的山區度假村，如今紛紛增加健行、自行車、湖泊活動與自然體驗等夏季行程，希望降低對冬季降雪條件的依賴，將度假村從季節型市場轉向全年經營模式。

熱浪催避暑潮

根據《Euronews》報導，近年歐洲頻繁出現極端高溫，促使旅客尋找氣候較涼爽的景點，也出現了新興詞彙「Coolcation」，意指涼快的避暑旅行。南歐近年受到熱浪影響，部分旅客開始避開夏季炎熱的地中海沿岸，轉向北歐與高海拔地區。「Alpine Summer」正是避暑趨勢下形成的旅遊型態。







然而遊客暴增也讓部分山區開始出現觀光帶來的危害：義大利多洛米蒂山區今夏就有熱門景觀路線因單日湧入遊客高達8000人，遠超過步道與周邊設施的負荷，而開始向旅客收費。

隨著阿爾卑斯山區夏季觀光熱度持續升溫，地方政府與業者勢必得在旅遊收益與環境承載量之間找到新的平衡點。

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