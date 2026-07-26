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43歲男星王凱猝逝引關注 醫揭猝死年輕化與「這些原因」有關

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
藝人王凱曾演出民視「市井豪門」，今傳出猝死意外。圖／民視提供
藝人王凱曾演出民視「市井豪門」，今傳出猝死意外。圖／民視提供

43歲演員王凱（本名王建隆）今日驚傳陳屍台北市大安區住處，警方到場時已明顯死亡，詳細死因仍待檢警相驗釐清。消息曝光後震驚演藝圈，也再度引發外界對中壯年猝死風險的關注。

近期從42歲牙醫師到43歲藝人接連傳出猝逝消息，民眾擔憂是否猝死有年輕化趨勢。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文指出，年輕族群猝死雖仍屬少數，但近年40、50歲中壯年猝死案例確實增加，與三高及心血管疾病年輕化有密切關聯，尤其過勞、睡眠不足、壓力過大及作息顛倒，更可能成為誘發因子。

林謂文表示，所謂猝死是指非預期性的突然死亡，最常見原因仍以心臟及腦血管疾病為主。其中，大片心肌梗塞可能導致心因性休克，或心肌梗塞後引發致命性心律不整，造成心臟驟停。而先天性心律不整、心肌病變、心肌炎、瓣膜疾病、主動脈剝離及肺栓塞等，也都可能造成猝死。

林謂文指出，心腦血管疾病年輕化，也讓猝死風險逐漸提前。除了家族史外，高血壓、高血糖、高血脂等三高疾病，以及抽菸、飲酒、肥胖、缺乏運動、長期熬夜、工作壓力大與情緒緊繃，都會加速血管老化，增加心血管意外發生機率

冬季才是心肌梗塞、中風的好發季節？林謂文提醒，夏日高溫環境下，人體為散熱會使皮膚血管擴張，水分大量流失，血液變得較濃稠，容易形成血栓。若從室外36、37度高溫，突然進入22、23度冷氣房，短時間約10多度的溫差，血管會快速收縮，造成血壓劇烈波動，本身血管已有硬化或狹窄，就會提高心肌梗塞或腦中風等急性事件風險。

不少患者在猝死前其實已有警訊，只是容易被誤認為工作太累而忽略。林謂文說，除了典型胸悶、胸痛、呼吸困難外，若出現異常疲累、體力突然明顯下降、容易頭暈、心悸、冒冷汗、喘不過氣等不典型症狀，都應提高警覺，尤其若症狀反覆出現，更應盡速就醫。

至於如何降低猝死風險，林謂文建議，可先檢視自己是否屬於高風險族群，包括男性45歲以上、女性停經後、有心血管疾病家族史、三高患者、抽菸、肥胖及生活作息不正常者，都應定期追蹤健康狀況。除血壓、血糖、血脂及肝腎功能檢查外，也可依風險安排心電圖、運動心電圖，必要時接受心臟超音波、冠狀動脈電腦斷層等進一步檢查。

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王凱 心律不整 三高

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