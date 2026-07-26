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進口白蘿蔔驗出農藥超標 食藥署啟動溯源：違規業者最高可罰2億元

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
新北果菜公司25日公布，一批進口白蘿蔔被驗出農藥「可尼丁」殘留量達0.1ppm，不合標準。示意圖／聯合報系資料照
新北果菜公司25日公布，一批進口白蘿蔔被驗出農藥「可尼丁」殘留量達0.1ppm，不合標準。示意圖／聯合報系資料照

新北果菜運銷公司近日抽驗一批進口白蘿蔔，檢出農藥殘留超過我國容許標準，食藥署表示，已責請新北市政府衛生局立即展開調查及溯源，釐清產品流向及輸入業者身分，後續將依食安法依法處辦，若確認涉及進口違規，也將回饋邊境查驗機制，提高後續查驗強度。

根據新北果菜運銷公司公布的抽驗結果，該批進口白蘿蔔被檢出農藥「可尼丁」殘留不符我國規定，運銷公司第一時間攔截問題產品，並未進入拍賣交易。不過，由於同批貨品可能分散至不同通路，外界仍關心是否已有部分產品流入市場，也讓進口蔬果的安全管理再次受到檢視。

食藥署食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，已要求新北市衛生局依法展開行政調查，除追查違規產品來源，也將確認是否有其他流向市面的批次，必要時採取相關管制措施，確保問題產品不再持續流通。若調查確認輸入業者違反食安法相關規定，將依法裁處。

魏任廷指出，我國針對市售蔬果每年均訂有「市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，由各縣市衛生局於市場端執行抽驗，涵蓋批發市場、傳統市場、量販店及零售通路，並依歷年違規情形、高風險、高違規及高關注品項，滾動調整抽驗重點與頻率，透過市場端監測及早發現異常並阻止問題產品流入消費端。

魏任廷說，市售抽驗若發現農藥殘留不符規定，將依產品來源採取不同管理措施。若屬進口農產品，地方衛生局除依法查處外，也會將違規資訊回饋邊境查驗系統。若為國產農產品，則移請農政機關追查產地來源，加強輔導農民依核准範圍及安全採收期正確施用農藥。

魏任廷提醒，市售農產品若經檢驗農藥殘留超過「農藥殘留容許量標準」，即違反食安法第15條第1項第5款規定，主管機關可依同法第44條第1項第2款，對責任業者處以新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，並視個案情節追查產品來源及流向，必要時採取回收、下架等管理措施，防止違規產品持續流通。

食藥署 衛生局 農藥殘留

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