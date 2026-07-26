北市診所傳新冠疫苗短缺 疾管署：北市需求暴增...將緊急增配6000劑

新冠疫情升溫，台北市診所卻傳出新冠疫苗短缺。對此，衛福部疾管署副署長曾淑慧說，新冠疫情上升，民眾接種疫苗意願明顯提高，已協助增加配送量，以提供台北市衛生局撥配轄區合約醫療院所提供民眾接種，目前新冠疫苗充足，尚有包含莫德納（Moderna）疫苗約44萬劑及Novavax疫苗約0.3萬劑。

曾淑慧說，新冠疫苗須依冷鏈管理規範保存，疫苗平時於負50°C至負15°C冷凍保存，配送前須先由冷凍環境移至2°C至8°C冷藏條件保存，並依冷鏈管理規範完成後續配送作業。因應新冠疫苗配送前須先進行解凍，疾管署定期每周請各縣市衛生局評估轄內新冠疫苗需求量，依需求由疫苗冷鏈物流端依排程進行配送。

由於，新冠疫苗自解凍、理貨、配送等作業時間需3天，後續如有額外增加配送需求仍需依作業時間等候配送。因應近期新冠疫情升溫，疾管署於7月15日函請衛生局妥為整備盤點轄內醫療資源，並撥配足量疫苗予各合約醫療院所，同時再以電郵提醒請各縣市衛生局均應寬估疫苗需求量，以應民眾接種需求。

曾淑慧指出，台北市衛生局於7月23日提報安排於7月27日配送需求量計1900劑，但因民眾需求激增，24日臨時上調增加至4100劑，疾管署接獲地方需求後，除立即透過台北區管制中心洽請各區管制中心協助盤點各縣市疫苗庫存，並積極協調縣市間疫苗調度，順利調撥300劑疫苗支援台北市，目前台北市政府已於7月24日派員前往調出縣市領取。

曾淑慧說，目前積極協調完成額外疫苗解凍等準備工作，將分別於7月27、28日配送共6000劑新冠疫苗，給予台北市撥配轄區合約醫療院所使用。現在新冠疫苗對正流行的變異株仍具保護力。截至7月24日，新冠疫苗接種累計約174萬人次，65歲以上長者接種率分別為第1劑21%、第2劑0.56%。國內新冠疫苗庫存充足，尚有Moderna疫苗約44萬劑及Novavax疫苗約0.3萬劑，其中Novavax新冠疫苗效期至今年7月31日。

另，提醒65歲以上長者、55歲以上原住民及免疫不全者等3類高風險對象如已接種1劑且間隔6個月(180天)，還可再接種第2劑，提升保護力。

疾管署表示，考量國內新冠疫情已進入流行期，依資料顯示，本土重症病例仍以65歲以上長者及具慢性病史者為多，其中9成以上都未接種本季新冠疫苗。為保障國人健康，經諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)委員，決定將公費新冠疫苗擴大提供滿6個月以上尚未接種民眾，接種措施延長至今年9月28日止，呼籲尚未接種新冠疫苗民眾應完成接種。