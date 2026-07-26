冷氣24度配微風超級吃電！達人曝電費爆表元凶 想省電靠這招

炎炎夏日高溫難耐，每到了夏季用電高峰期，收到電費帳單的那一刻總是讓許多家庭主婦與民眾心驚膽顫。知名菜販廖炯程在臉書發文直呼，七、八月的電費帳單比農曆七月還可怕，剛熬過六月稅季，馬上又要迎來九月的學費、註冊費與補習班費用。為了守護荷包，他時時刻刻盯著冷氣遙控器，卻意外發現了許多人開冷氣時的天大誤會，更是導致家中電費始終降不下來的背後元凶。

廖炯程分享，前幾天走進小孩房間感到一陣北極風，看遙控器開24度、風量調最小一格，小孩裹著棉被說「因為太冷，所以把風轉小」，他直言這正是撕碎新台幣的做法。因為冷氣裡「壓縮機」負責製冷是吃電怪獸，而「風扇」負責吹出冷風，用電量極低。調低溫又開微風，冷風送不出去導致室內降溫慢，壓縮機就會瘋狂加班吃電。

廖炯程傳授真正的高手解法，是「把溫度調高到26~27度，然後把風量調到最大」，這樣能讓吃電的壓縮機提早休息，由省電的風扇全力運作，透過強風快速帶走身體表面熱量，即使室內是26度，體感也會感到非常涼爽，「用最便宜的風，達到最舒服的冷」。

廖炯程最後幽默提醒大家，下次看到家人把溫度調到24度又開微風，請直接提醒他們，如果家人還是講不聽，建議晚上睡覺前直接把冷氣遙控器藏進枕頭底下，這絕對是物理性省電最快速有效的方法。