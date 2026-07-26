常規手術總是一延再延...醫界：此現象已1、2年 關鍵原因曝光

近期，網路瘋傳一起醫病爭議，一名患者指出，她斷食29小時，並在病房禁食13個小時等待手術，但遲遲等不到手術。新北市立土城醫院副院長魏國珍說，他不是當事的醫師，但非緊急手術需要延後的現象，已有1、2年了，主因是麻醉護理師不足，如此現象還會持續，民眾應有心理準備。婦產科醫學會秘書長黃建霈說，病人手術延遲的原因很多，醫病應各退一步，降低彼此的不愉快。

魏國珍說，各家醫院手術室為固定的數量，每位病人都必須等待及輪流手術，且有緊急需要手術的患者出現時，一定替緊急患者優先手術，而非緊急的病人手術時間就會延後。因此，手術延後，往往不是醫師緣故，而是等待手術室及手術醫療團隊就位，才能進行手術。

病人若能順利手術，需要手術室裡各個醫師、護理師等協助，包括手術的醫師、麻醉醫師，負責協助手術的護理師及麻醉護理師。魏國珍說，目前手術室人力最缺的是「麻醉護理師」。因為，手術時麻醉護理師必須全程參與，隨即監控手術病人的呼吸、心跳等生命徵象，，

魏國珍說，如果，今天手術室、手術醫療團隊無法配合，就會讓手術延後，他也有等待了十多個小時，還無法手術的情形，這時就必須向患者說明。尤其，基於「勞基法」相關規定，受限於護理師工時、加班上限等制度，如台大、北榮、長庚等醫學中心，如非緊急病人手術於下午3、4點以後開始，但預期手術時間超過晚上8點，通常就會針對尚未麻醉的病人安排到隔天，或是擇日再行手術。

魏國珍指出，病人手術時間延後，影響的不僅是病人，因為病人從深夜零時開始禁食，若至下午3點已有15個小時沒有吃東西，且等待手術的內心也充滿壓力及焦慮，「著急的感覺，一直沒有輪到我」，而病人家屬，因為家人都向上班的公司請好假了，準備在醫院照顧家人，因此，對於延後手術時間，通常不是醫師的問題，但一定會向病人及家屬詳細解釋，並致上誠摯的歉意。

病人手術前，通常需禁食8小時，主要就是避免在手術麻醉中，病人突然嘔吐，在全身麻醉下，避免發生吸入性肺炎。魏國珍說，但病人在禁食時，仍會給予水分，甚至是葡萄糖，維持身體電解質，避免病人低血糖或脫水。

婦產科醫學會秘書長黃建霈說，病人手術延遲的原因很多，包括臨時排進緊急的手術、前一位病人的手術不順利，造成時間延長等因素，這些都不是醫師願意發生的事情，「有時候就是會遇到」，因此都會透過病房護理師向病人說明。

黃建霈表示，如果是非緊急的手術，硬要醫師勉強開夜車幫病人開刀，包括醫師、護理師等在過度疲勞下，恐影響病人手術安全。因此，醫師必須全方位的判斷，在每個人都安全無虞下，才會進行手術，醫病雙方應互相體諒，醫生為病人開刀是為病人好，並不會故意延遲手術，也不會讓病人餓肚子，醫病應各退一步，為對方多想一想，讓醫療順利處理，降低彼此的不愉快。