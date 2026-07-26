雲林羊肉爆首起戴奧辛超標 防檢署：明起加強健康聲明書字跡比對

雲林縣爆發首起羊肉戴奧辛超標案件，李姓飼主涉嫌冒用「雲農牧場」名義送羊屠宰，檢方偵辦後諭令3萬元交保。農業部動植物防疫檢疫署表示，明起將要求地方肉品市場和屠宰場，針對牧場的自主健康聲明書筆跡和系統加強比對，杜絕類似冒用情事再發生。

針對羊肉戴奧辛超標案件，雲林縣府強調，驗出戴奧辛的羊隻屬家庭飼育觀賞羊，問題羊肉並未流入市面，其餘八隻將全數撲殺銷毀。由於雲農牧場乳品供應受波及，嘉義縣已預防性下架約4噸乳品，中央與地方正聯手追查汙染源。

防檢署副署長傅學理表示，自主健康聲明書是由第一線的牧場填寫，也是自主健康管理的一環，填寫好後會給肉品市場和屠宰場，過去自主健康聲明書比對項目是所填寫的牧場和統編編號，以精準追溯禽畜來源。不過為了防堵再有冒用的現象，明日將起由地方動物防疫主管機關轉告肉品市場和屠宰場，除了防疫統編也須比對筆跡，如和過去筆跡不同就知道出現假冒，今已準備發函給肉品市場和屠宰場。

傅學理表示，除了要求字跡和系統加強比對外，未來也會增加抽查的方式，冒用其他牧場名義填寫自主健康聲明書，將依違反「動物傳染病防治條例」第28條規定，處5萬元以上100萬元以下罰鍰。