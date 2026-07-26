快訊

昔日幕僚突出家！蔡壁如宣布展開短期修行 柯文哲聞消息驚訝「天哪」

貴金屬公司老闆遭綑綁重擊亡 初判失血過多…自家監視器離奇失靈

雨區擴大！9縣市大雨特報「防雷擊、強陣風」 恐影響至晚間

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林羊肉爆首起戴奧辛超標 防檢署：明起加強健康聲明書字跡比對

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
雲林縣首度發生羊肉檢出戴奧辛超標事件，飼主家中尚有8隻羊，目前移動管制，其餘8隻將全數撲殺。聯合報系資料照
雲林縣首度發生羊肉檢出戴奧辛超標事件，飼主家中尚有8隻羊，目前移動管制，其餘8隻將全數撲殺。聯合報系資料照

雲林縣爆發首起羊肉戴奧辛超標案件，李姓飼主涉嫌冒用「雲農牧場」名義送羊屠宰，檢方偵辦後諭令3萬元交保。農業部動植物防疫檢疫署表示，明起將要求地方肉品市場和屠宰場，針對牧場的自主健康聲明書筆跡和系統加強比對，杜絕類似冒用情事再發生。

針對羊肉戴奧辛超標案件，雲林縣府強調，驗出戴奧辛的羊隻屬家庭飼育觀賞羊，問題羊肉並未流入市面，其餘八隻將全數撲殺銷毀。由於雲農牧場乳品供應受波及，嘉義縣已預防性下架約4噸乳品，中央與地方正聯手追查汙染源。

防檢署副署長傅學理表示，自主健康聲明書是由第一線的牧場填寫，也是自主健康管理的一環，填寫好後會給肉品市場和屠宰場，過去自主健康聲明書比對項目是所填寫的牧場和統編編號，以精準追溯禽畜來源。不過為了防堵再有冒用的現象，明日將起由地方動物防疫主管機關轉告肉品市場和屠宰場，除了防疫統編也須比對筆跡，如和過去筆跡不同就知道出現假冒，今已準備發函給肉品市場和屠宰場。

傅學理表示，除了要求字跡和系統加強比對外，未來也會增加抽查的方式，冒用其他牧場名義填寫自主健康聲明書，將依違反「動物傳染病防治條例」第28條規定，處5萬元以上100萬元以下罰鍰。

戴奧辛 雲林 中央

延伸閱讀

雲林首件…羊肉爆戴奧辛超標 未流入市面

雲林首見羊肉驗出世紀之毒 飼主疑冒用牧場名義送宰…縣府報警送辦

雲林羊驗出世紀之毒 李姓飼主涉冒用牧場屠宰今3萬元交保

雲林羊肉戴奧辛超標…專家：可能是長期累積 不影響產業

相關新聞

雨區擴大！9縣市大雨特報 防雷擊、強陣風

中央氣象署下午14時50分發布大雨特報，指出南方雲系北移及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，台東縣已有豪雨發生，今(26)南投、台東、彰化至臺南地區、恆春半島及高屏山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。

不敢吃藥怕傷寶寶…新冠孕婦「走路喘、胎動少」 醫師急喊：盡早治療

新冠肺炎疫情升溫時，一般成年人感染後或許只是幾天的不適，但對身懷六甲的孕婦而言，身體狀況的變化卻絕不能掉以輕心。醫師黃軒分享診間案例，一位懷孕28周的孕婦發燒兩天、快篩陽性，因害怕傷到寶寶而不敢吃藥就醫，直到出現走路會喘、胎動減少才趕緊求診。

大費周章辦都市林說明會真的有必要？彭啓明：這才是期待的模式

極端高溫已成為城市治理必須正面回應的課題，環境部近期於全台召開「國土綠蔭氣候調適計畫暨推動木質資源循環」說明會，目標召開50場，並於年底前將提出都市林及公共植栽相關法制規畫。針對是否有必要大費周章跑地方辦說明會，環境部長彭啓明表示，真實且透明地了解彼此的想法，才能把大家的建言真正融入未來的實際行動，「非常需要，這才是期待的模式。」

常規手術總是一延再延...醫界：此現象已1、2年 關鍵原因曝光

近期，網路瘋傳一起醫病爭議，一名患者指出，她斷食29小時，並在病房禁食13個小時等待手術，但遲遲等不到手術。新北市立土城醫院副院長魏國珍說，他不是當事的醫師，但非緊急手術需要延後的現象，已有1、2年了，主因是麻醉護理師不足，如此現象還會持續，民眾應有心理準備。婦產科醫學會秘書長黃建霈說，病人手術延遲的原因很多，醫病應各退一步，降低彼此的不愉快。

午後雷雨來了！7縣市豪大雨特報 恐下到晚上

中央氣象署中午12:30分發布豪雨特報，指出南方雲系北移及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今(26)日台東縣有局部大雨或豪雨，雲林至台南地區、恆春半島及高屏山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。

病人怨等13小時遲遲無法手術...引爆網路論戰 醫解析醫院排刀制度

近期，網路瘋傳一起醫病爭議，一名患者指出，她斷食29小時，並在病房禁食13個小時等待手術，但遲遲等不到手術，批評「主治醫師在外面吃大餐？這時候不是應該在開刀房嗎？」甚至公開醫師及醫院。對此，遭點名的醫師也親自留言回應，當初是基於這位病人是我照顧多年的老病人，沒想到，最後等來的，卻是一連串與事實不符的說法，再度掀起討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。