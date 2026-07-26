青壯年壓力大恐睡眠猝死 專家籲或可睡眠檢查

42歲牙醫張元瀚今年5月睡夢中猝逝，專家發現近年部分青壯年沒有危險因子，但卻可能因壓力、睡眠不足引發心肌梗塞，建議除了定期健檢，睡眠檢查也有助釐清睡覺時浮現的病癥。

張元瀚的妻子、同為牙醫的葉映彤近日在影片透露，張元瀚的生活習慣好，唯一的缺點是對自己要求太高，再加上很難放鬆下來，大腦明明需要休息，卻一直在想工作上的事，睡眠品質很差，每1、2小時就會睡醒，張元瀚的最後一天曾一直說，整個人好像快要爆掉。

亞洲大學附屬醫院心臟科主任王宇澄今天向媒體解釋「睡眠猝死」，他說，心臟疾病確實可能導致猝死，常見原因包括心肌梗塞，以及先天性心臟疾病，如主動脈瓣膜狹窄等，可能人好好的突然離世。不過，臨床上仍以心肌梗塞造成猝死的案例較多。

王宇澄說，年齡、抽菸、三高等都是心血管疾病的重要危險因子。但近年來也觀察到，有些患者雖然年紀相對輕、沒有傳統危險因子，卻因為工作壓力非常大、長期睡眠不足、休息不夠，最終仍發生心肌梗塞。

王宇澄表示，臨床確實看過一些案例，長期壓力過大，導致心臟血管內斑塊破裂，進一步形成血栓，使血管急性阻塞。許多人誤以為心血管疾病是中老年人的問題，卻可能早已血管堵塞而不自知，建議工作繁忙、壓力大的30至40歲族群，定期健康檢查，掌握心血管健康。

對睡覺冷氣開到18度、不喝水、口乾仍直接睡覺等是否是隱藏風險，王宇澄說，醫學研究尚無足夠證據證實，但有一點值得特別提醒，就是睡前喝酒。酒精可能增加血壓與心跳波動，也可能誘發心律不整。若因壓力大而睡前飲酒，不僅無助改善睡眠，反而增加心血管風險。

台大醫院雲林分院院長馬惠明表示，心因性猝死較容易發生在清晨起床前後，與心臟及交感神經的變化有關。人在睡眠期間，交感神經活動較平穩，心臟與血管負擔相對較低，因此風險較小。

馬惠明進一步提到，但清晨醒來、準備起床活動時，交感神經開始活化，心跳加快、血壓上升，血管與心臟突然變得活躍，若本身有心血管疾病，就可能增加心肌梗塞、心律不整及猝死的風險。

新光醫院睡眠中心主任、台灣睡眠醫學會理事長林嘉謨則點名「心律不整」，人在快速動眼期睡眠時，較容易出現心律變化；此外，睡眠呼吸中止症會造成缺氧，引發血管收縮，也會增加相關睡眠猝死。

林嘉謨呼籲，若有心血管疾病合併打鼾、呼吸中止等症狀，應接受睡眠檢查，評估睡眠期間是否存在其他問題。由於台灣夜間睡眠檢測人員長期不足，導致檢查排隊時間過長，呼籲政府效法美國，透過居家睡眠檢查，提升篩檢效率，協助找出高風險族群。