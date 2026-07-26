病人怨等13小時遲遲無法手術...引爆網路論戰 醫解析醫院排刀制度

近期，網路瘋傳一起醫病爭議，一名患者指出，她斷食29小時，並在病房禁食13個小時等待手術，但遲遲等不到手術，批評「主治醫師在外面吃大餐？這時候不是應該在開刀房嗎？」甚至公開醫師及醫院。對此，遭點名的醫師也親自留言回應，當初是基於這位病人是我照顧多年的老病人，沒想到，最後等來的，卻是一連串與事實不符的說法，再度掀起討論。

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金也在臉書發文談及此事。他說，有病人在社群貼文說，她在病房「苦苦等待13小時」，「斷食29小時，被告知還有遙遙無期的等待，「此時此刻主治醫師在外面吃大餐?這個時候不是應該在開刀房嗎?」還指名某醫院的某醫師引起熱議。

當事醫師也貼文下留言表示，「我對不起家人，我應該下午五點準時下班，當初排不進去，不應該同情妳，且有跟妳說過會等很久，妳當初也表示沒關係，結果夜大鬧病房，說一句『我忘記了』。

「其實，這件事的醫病雙方都是醫療現況和制度下的受害者。」陳志金說，貼文指控的病人對「醫療現況」有些不瞭解，對「醫療制度」有些誤會。為讓醫病之間能夠彼此了解，他說明讓民眾了解，手術前「禁食」是為麻醉安全考量，防止病人在意識不清時發生嘔吐，導致胃內食物逆流進入肺部，引發致命的「吸入性肺炎」。

那麼，人是清醒的半身麻醉，也要術前禁食嗎？他說，一般也會，手術中，難免隨時有變化，少部分情況須在手術當中，臨時改成「全身麻醉」，此時若空腹時間不足，就會有吸入性肺炎的風險。

一般的禁食時間，其實並不用太久，清流質飲品(清水、不加奶的黑咖啡/茶)：可喝至手術前2小時；輕食(如白吐司、蘇打餅乾)：需在手術前6小時吃完；正餐與油膩、高脂肪食物：需在手術前8小時停止食用。為了避免混淆搞錯，一般就直接「禁食至少８小時」，大部分的時候，為了方便管理，都一律是手術前一天半夜12點到當天手術前，都不能進食任何東西，連水也不能喝。

如果手術是排在中午或下午，可能就會禁食超過12小時，甚至更久。因此，第一個 對「斷食」誤解，貼文民眾使用「斷食」二字，或許是因為日前的時事梗。其實，她是誤會了！「食」並不會「斷」，只是「食」沒有「經口」而已，可能會有「空腹」、「飢餓」感。但是，民眾並不需要擔心會發生「斷食後」的脫水或低血糖，在醫院裡等待手術會「打點滴」補充水份，甚至葡萄糖。

第二個是對「手術無法準點」不解。陳志金說，讓一般民眾無法理解的事實是，何時可以「手術」？為什麼這個時間，無法事先「確定」？這關係到醫院「排刀」的制度，比較資深的醫師會有自己的「開刀日」，相對比較能夠確定手術的時間，但也有可能前一台刀比較困難或有突發狀況，而耽擱到下一台刀的時間。所以，除了早上第一台刀，一般大醫院都很難準點，要求準點就是手術量很少的醫院，刀與刀之間的間距拉長一點，才有可能做到每一台都準點開始。

至於，年輕醫師可能沒有自己的開刀日，就要等開刀房的「空檔」，才能進去開，尤其是時間比較短的「小刀」，例如氣切、肌瘤切除等，通常就是等「空檔」，且「等空檔」還要排隊，被稱為「Time follow, TF」，TF1空檔一號，TF2空檔二號，TF3空檔三號，有時候排到TF5, TF6 空檔六號，就有可能從早上等到半夜，還等不到，那麼當天手術就會「被取消」，隔天再重排。

陳志金說，一般他都不會跟病人說「排明天手術」，而是「現在手術排程都是滿的，我們會等中間的空檔「插隊」，但是，也有可能明天連插隊也插不進去，那麼，就要等後天、大後天」，氣切手術，因為不是緊急，等個三五天，也是有可能的，真的會是「遙遙無期」。而中間還有可能被「真正危及生命」的「緊急刀」「插隊」。

陳志金說，事先把這些情況說明清楚，才能減少病人和家屬的期待落差，健保的病人量就是這麼大，很多大醫院的開刀房本來就不敷使用，再加上人力的短缺，這樣「等很久」、「待到被取消」的情況，並不會「太不可思議」，這個困境，需要政府、醫院、和整個社會一起來解決。

第三個 對「醫師怎麼在吃大餐」的誤解。陳志金說，不是只有你（病人）等，而是「醫師也在陪你等」，病人可能誤會了，現在還不能開刀是因為醫師還在幫另一個病人開刀。其實，很有可能醫師也在等開刀房的空檔，一般是在醫院裡或附近等，有時候預計要等比較久，醫師就會回家等，通常「快要」等到時，會有「第一次通知」、「第二次通知」，醫師此時再到院，其實也還來得及。

「醫師要陪你（病人）等，但是不必陪你禁食，如果你不能吃，就也不讓醫師吃。」陳志金說，那麼，醫師就有可能在你的手術當中發生低血糖，對你不是更危險嗎?看到醫師在等待的空檔，還有「心情吃大餐」，表示醫師的心情穩定、還吃得下，吃飽了才有體力幫病人開刀，其實是好事。

陳志金說，真的就如該位醫師所說「他是可以下午五點準時下班」，告訴病人排不進去，醫師幫病人排「空檔」，他的時間反而被「綁住了」，他無法陪家人看電影、無法到比較遠的地方、無法好好睡覺，因為他也不知道何時會被通知「輪到他了」。

陳志金說，寫這麼長，只是要讓民眾瞭解現況和制度的問題，這個困境，需要大家一起努力來解決，在未瞭解真實情況之前就公開指名道姓貼文指控，只會造成雙方都受傷。