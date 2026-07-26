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台塑石化汽油每公升漲0.7元、柴油漲0.5元

中央社／ 台北26日電

台塑石化公司今天表示，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自27日凌晨1時開始，汽油每公升批售價格調漲0.7元、柴油每公升批售價格調漲0.5元，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑石化指出，27日凌晨1時開始，加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升30.5元、95+無鉛汽油每公升32元、98無鉛汽油每公升34元、超級柴油每公升29.1元。

台塑石化表示，受到美伊雙方軍事衝突未見緩解，荷莫茲海峽及紅海航運均受影響，對中東原油供應中斷的擔憂持續升高，促使國際油價大幅上漲。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，因此調漲汽、柴油批售價格。

柴油 荷莫茲海峽 匯率

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