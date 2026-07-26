台塑石化汽油每公升漲0.7元、柴油漲0.5元

醫療爭議常源於醫病雙方對制度與現況的資訊落差。日前有病人在社群指控自己在病房「苦等13小時」、「斷食29小時」，卻被告知「遙遙無期」的等待，指名某醫師卻在外面吃大餐。當事醫師則回應當初有告知會等很久，對方表示沒關係卻深夜大鬧病房說「忘記了」，對此陳志金醫師發文表示，醫病雙方都是制度下的受害者。

2026-07-26 14:13