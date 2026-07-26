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不敢吃藥怕傷寶寶…新冠孕婦「走路喘、胎動少」 醫師急喊：盡早治療

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師黃軒分享診間案例，一位懷孕28周的孕婦發燒兩天、快篩陽性，因害怕傷到寶寶而不敢吃藥就醫，直到出現走路會喘、胎動減少才趕緊求診。照片為示意圖。 圖／ingimage
醫師黃軒分享診間案例，一位懷孕28周的孕婦發燒兩天、快篩陽性，因害怕傷到寶寶而不敢吃藥就醫，直到出現走路會喘、胎動減少才趕緊求診。照片為示意圖。 圖／ingimage

新冠肺炎疫情升溫時，一般成年人感染後或許只是幾天的不適，但對身懷六甲的孕婦而言，身體狀況的變化卻絕不能掉以輕心。醫師黃軒分享診間案例，一位懷孕28周的孕婦發燒兩天、快篩陽性，因害怕傷到寶寶而不敢吃藥就醫，直到出現走路會喘、胎動減少才趕緊求診。

黃軒指出，許多孕媽媽因為擔心藥物影響胎兒健康而選擇硬撐，反而可能讓自己與寶寶陷入更高的健康風險之中。懷孕本身就是COVID-19重症風險因子，若同時合併高齡、肥胖、糖尿病、高血壓或心肺疾病等，住院、加護照護及早產的風險會更加明顯。

黃軒提醒，孕婦快篩陽性後千萬不要硬撐到呼吸困難才就醫，應盡快聯絡醫師並主動告知周數、症狀開始日、發燒狀況、是否喘或胸悶、胎動是否減少、陰道出血或破水及慢性病史。符合條件的輕中症孕婦可評估使用 Paxlovid（倍拉維）或瑞德西韋，但不建議莫納皮拉韋或自行服藥，懷孕本身不是排除使用的理由。

若經評估可居家休養，應多休息、補充水分、監測體溫與血氧，並觀察呼吸與胎動，絕「不要自行取消所有產檢」，但若出現呼吸急促、持續胸痛、血氧低於94%、意識不清、無法進食、尿量減少、高燒不退、出血破水、規律宮縮、胎動明顯減少或消失、嚴重頭痛、視力模糊或上腹痛等，必須立即就醫。

孕婦最擔心的母體直接傳染給胎兒並不常見，確診「不代表一定會流產、造成胎兒畸形、必須剖腹產或提前生產」。黃軒強調，孕婦應在備孕或孕期依建議接種疫苗，保護自己也為新生兒提供早期保護。快篩陽性後應盡早看醫師，切勿因擔心藥物影響而延誤治療時機。

孕婦 新冠肺炎 懷孕

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