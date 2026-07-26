大費周章辦都市林說明會真的有必要？彭啓明：這才是期待的模式

極端高溫已成為城市治理必須正面回應的課題，環境部近期於全台召開「國土綠蔭氣候調適計畫暨推動木質資源循環」說明會，目標召開50場，並於年底前將提出都市林及公共植栽相關法制規畫。針對是否有必要大費周章跑地方辦說明會，環境部長彭啓明表示，真實且透明地了解彼此的想法，才能把大家的建言真正融入未來的實際行動，「非常需要，這才是期待的模式。」

近期的國土綠蔭氣候調適計畫暨推動木質資源循環說明會中，與產官學研及民間團體代表就都市林治理、木質資源循環及高溫調適等議題交換意見。環境部也強調，都市林計畫將以「1人1樹、1社區1綠蔭、1公里1綠帶」為方向，打造6分鐘步行可達的綠色生活圈，並達成8度的林蔭體感降溫，年底前將提出都市林及公共植栽相關法制規畫。

彭啓明於臉書表示，近期有朋友私下詢問，目前都市林政策框架已經越來越收斂，也已有雛形，是否還需要這樣大費周章跑地方辦說明會？自己的答案很肯定，「非常需要，而且這才是我們真正想建立的模式。」

彭啓明表示，唯有走到第一線，跟民眾、在地社團、NGO與各界專家面對面、真實且透明地了解彼此的想法，才能把大家的建言真正融入未來的實際行動，甚至更希望能藉此邀請有興趣的民眾公私協力，一起為城市的降溫與減碳動手努力，樹木是城市最重要的國家級氣候韌性基礎建設。