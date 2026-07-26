反映成本 陽明書屋中興賓館全票擬漲至120元

內政部國家公園署近日預告修正草案指出，因應消費者物價指數及反映政府提供服務成本，陽明書屋中興賓館一般遊客參觀導覽全票，擬從新台幣80元漲價為120元，至於半價與免費優待適用對象並未改變。

內政部國家公園署7月23日預告陽明山國家公園陽明書屋門票收費標準第2條修正草案，預告期為60天。

目前陽明書屋中興賓館一般遊客參觀導覽全票為80元，並提供半價或免費優待，適用對象包括12歲以下幼童、65歲以上長者、學生、身心障礙者及必要陪伴者1人、公務觀摩人員、持志願服務榮譽卡等。

修正草案指出，因應政策現況、消費者物價指數及反映政府提供服務成本，因此擬將一般遊客參觀導覽全票漲價為120元，半價或免費優待的適用對象未改變。

修正草案說明，此標準自民國104年1月15日訂定發布，曾修正1次，最近一次修正發布日期為106年2月13日。

根據台灣國家公園主題網與交通部觀光署官方網站，「陽明書屋」原名中興賓館，興建於民國58年至59年間，過去是故總統蔣中正接待國內外貴賓及夏日避暑之處，也是蔣中正在台唯一親自擇定興建的行館。由於蔣中正進駐期間戒備森嚴，造就今日的陽明書屋及周遭中興路沿線仍保有豐富的自然生態資源。

官網指出，蔣中正64年逝世後，中國國民黨中央黨史委員會遷此辦公，並將草屯、青潭史料，以及大溪資料室、芝山書屋「總裁史料」全部集中此地，自此中興賓館改稱為「陽明書屋」。86年國民黨中央黨史委員會將陽明書屋建物及管理權捐贈內政部並轉交陽明山國家公園經營管理，經整修規劃後成立陽明書屋管理站，87年正式對外開放提供遊客參觀，後續也陸續修建大義館、並設置陽明書屋遊客服務站。