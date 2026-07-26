羅東藝穗節「天馬行空」主題花車中山公園展示 逛夜市打卡熱點
宜蘭羅東藝穗節大小遊行踩街昨晚落幕，最吸睛的主題花車各以獨角獸、猴王、赤狐及白鯨造型出現，陪伴遊客踩街，4座大型花車將立於中山公園供大家拍照打卡，展至8月2日；另外藝穗盃街舞大賽成績也已出爐，由「Motion．K」奪得冠軍，表現亮眼。
2026宜蘭羅東藝穗節昨進入重頭戲「藝穗踩街大遊行」，匯聚主題花車、社區創作、藝術展演與特色表演，宛如嘉年華般的歡樂盛會，晚間在中山公園閉幕演出，為期十幾天的系列活動畫下句點。
鎮公所表示，羅東藝穗節邁入25周年，今年以「天馬行空」為主題，串聯過往歷屆的藝穗節精彩記憶，以「海洋幻航飛鯨」、「夢境雲獸獨角」、「秋賞機甲赤狐」、「金彩在地猴王」4大奇幻元素，打造4輛主題花車。
遊行踩街演出的社區造型儘量契合四大主題花車，同時也有來自日本宮崎縣友人參與踩街，共襄盛舉。鎮公所表示，活動已順利落幕，不過精心製作的主題花車仍會在中山公園展出，中山公園就位在知名的羅東夜市旁邊，民眾去逛夜市也別忘了拍照打卡。
鎮公所說明4大主題花車造型意象：
★「海洋幻航飛鯨」造型融合蘭陽平原依山傍海的自然景觀與海洋文化，以白鯨作為視覺主軸，象徵自由、探索與包容。
★「夢境雲獸獨角」以夢境與童話世界做設計，結合雲朵、神獸與獨角獸等奇幻元素，營造出輕盈、空靈且詩意的氛圍。
★「秋賞機甲赤狐」結合秋意象與科技風格，把靈巧敏捷的赤狐化身為機甲戰士風格的角色，象徵智慧、創新無限可能。
★「金彩在地猴王」猴子是代表羅東的吉祥物，花車回歸在地故事，串聯地方文化與經典意象，展現羅東深厚人文底蘊。
此外，羅東藝穗盃街舞大賽共16支隊團體參與，經過激烈競賽評選出冠、亞、季軍隊及優選5隊、佳作2隊，冠軍Motion．K，亞軍HRC BEAST BRATZ，季軍HRC KiDS CREW，優選StarWar、OS KIDS、21FORCE、SYKIDZ、OSYK等5隊，佳作Vixen Crew、Joshua yee孫軒等2隊，各頒發4萬元至2000千元不等的獎金。
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