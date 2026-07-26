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羅東藝穗節「天馬行空」主題花車中山公園展示 逛夜市打卡熱點

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東藝穗盃街舞大賽成績出爐，冠軍Motion．K，亞軍HRC BEAST BRATZ，季軍HRC KiDS CREW，優選StarWar、OS KIDS、21FORCE、SYKIDZ、OSYK等5隊，佳作Vixen Crew、Joshua yee孫軒等2隊。圖／鎮公所提供
羅東藝穗盃街舞大賽成績出爐，冠軍Motion．K，亞軍HRC BEAST BRATZ，季軍HRC KiDS CREW，優選StarWar、OS KIDS、21FORCE、SYKIDZ、OSYK等5隊，佳作Vixen Crew、Joshua yee孫軒等2隊。圖／鎮公所提供

宜蘭羅東藝穗節大小遊行踩街昨晚落幕，最吸睛的主題花車各以獨角獸、猴王、赤狐及白鯨造型出現，陪伴遊客踩街，4座大型花車將立於中山公園供大家拍照打卡，展至8月2日；另外藝穗盃街舞大賽成績也已出爐，由「Motion．K」奪得冠軍，表現亮眼。

2026宜蘭羅東藝穗節昨進入重頭戲「藝穗踩街大遊行」，匯聚主題花車、社區創作、藝術展演與特色表演，宛如嘉年華般的歡樂盛會，晚間在中山公園閉幕演出，為期十幾天的系列活動畫下句點。

鎮公所表示，羅東藝穗節邁入25周年，今年以「天馬行空」為主題，串聯過往歷屆的藝穗節精彩記憶，以「海洋幻航飛鯨」、「夢境雲獸獨角」、「秋賞機甲赤狐」、「金彩在地猴王」4大奇幻元素，打造4輛主題花車。

遊行踩街演出的社區造型儘量契合四大主題花車，同時也有來自日本宮崎縣友人參與踩街，共襄盛舉。鎮公所表示，活動已順利落幕，不過精心製作的主題花車仍會在中山公園展出，中山公園就位在知名的羅東夜市旁邊，民眾去逛夜市也別忘了拍照打卡。

鎮公所說明4大主題花車造型意象：

★「海洋幻航飛鯨」造型融合蘭陽平原依山傍海的自然景觀與海洋文化，以白鯨作為視覺主軸，象徵自由、探索與包容。

★「夢境雲獸獨角」以夢境與童話世界做設計，結合雲朵、神獸與獨角獸等奇幻元素，營造出輕盈、空靈且詩意的氛圍。

★「秋賞機甲赤狐」結合秋意象與科技風格，把靈巧敏捷的赤狐化身為機甲戰士風格的角色，象徵智慧、創新無限可能。

★「金彩在地猴王」猴子是代表羅東的吉祥物，花車回歸在地故事，串聯地方文化與經典意象，展現羅東深厚人文底蘊。

此外，羅東藝穗盃街舞大賽共16支隊團體參與，經過激烈競賽評選出冠、亞、季軍隊及優選5隊、佳作2隊，冠軍Motion．K，亞軍HRC BEAST BRATZ，季軍HRC KiDS CREW，優選StarWar、OS KIDS、21FORCE、SYKIDZ、OSYK等5隊，佳作Vixen Crew、Joshua yee孫軒等2隊，各頒發4萬元至2000千元不等的獎金。

「金彩在地猴王」等4大主題花車將在羅東中山公園展至8月2日。圖／鎮公所提供
「金彩在地猴王」等4大主題花車將在羅東中山公園展至8月2日。圖／鎮公所提供

鎮長吳秋齡搭乘的主題花車「夢境雲獸獨角」，將在中山公園展至8月2日。圖／鎮公所提供
鎮長吳秋齡搭乘的主題花車「夢境雲獸獨角」，將在中山公園展至8月2日。圖／鎮公所提供

羅東藝穗盃街舞大賽成績出爐，冠軍隊「Motion．K」獲得4萬元獎金。圖／鎮公所提供
羅東藝穗盃街舞大賽成績出爐，冠軍隊「Motion．K」獲得4萬元獎金。圖／鎮公所提供

「秋賞機甲赤狐」把靈巧敏捷的赤狐化身為機甲戰士的角色，將在羅東中山公園展示一周。圖／鎮公所提供
「秋賞機甲赤狐」把靈巧敏捷的赤狐化身為機甲戰士的角色，將在羅東中山公園展示一周。圖／鎮公所提供

羅東藝穗盃街舞大賽成績出爐，冠軍Motion．K，亞軍HRC BEAST BRATZ，季軍HRC KiDS CREW，優選StarWar、OS KIDS、21FORCE、SYKIDZ、OSYK等5隊，佳作Vixen Crew、Joshua yee孫軒等2隊。圖／鎮公所提供
羅東藝穗盃街舞大賽成績出爐，冠軍Motion．K，亞軍HRC BEAST BRATZ，季軍HRC KiDS CREW，優選StarWar、OS KIDS、21FORCE、SYKIDZ、OSYK等5隊，佳作Vixen Crew、Joshua yee孫軒等2隊。圖／鎮公所提供

羅東藝穗節遊行大踩街，炒熱街頭氣氛。圖／鎮公所提供
羅東藝穗節遊行大踩街，炒熱街頭氣氛。圖／鎮公所提供

宜蘭 羅東

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