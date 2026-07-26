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300人合唱「安魂曲」台北國際合唱音樂節登場 10天聽遍世界級美聲

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2026台北國際合唱音樂節（Taipei International Choral Festival, TICF）本周盛大展開。圖／台北愛樂提供
2026台北國際合唱音樂節（Taipei International Choral Festival, TICF）本周盛大展開。圖／台北愛樂提供

2026台北國際合唱音樂節（Taipei International Choral Festival, TICF）本周登場，來自歐洲、亞洲及拉丁美洲的世界級指揮家、國際冠軍合唱團、作曲家與評審齊聚台灣，十天內串聯經典音樂會、國際合唱大賽、大師班、講座及全台巡演。不僅帶來世界最高水準的人聲藝術，也讓台灣再次成為亞洲國際合唱交流的重要舞台。

今年音樂節邀請來自匈牙利拉脫維亞、德國、斯洛維尼亞及西班牙五國頂尖合唱團來台演出，包括匈牙利國寶級 Cantemus 兒童合唱團、史上唯一四度榮獲歐洲合唱大獎賽總冠軍的拉脫維亞傳奇天團 Kamēr 合唱團、德國圖林根室內合唱團、2026年斯洛維尼亞全國合唱大賽總冠軍美格隆室內合唱團，以及2023年西班牙托洛薩國際合唱大賽總冠軍 SUHAR 男聲合唱團。從德奧經典、波羅的海當代聲響到巴斯克男聲合唱與匈牙利童聲美學，不同文化背景交織出世界合唱藝術最精彩的樣貌。

開幕音樂會由委內瑞拉指揮大師瑪利亞．紀南（María Guinand）率領台北愛樂合唱團及台北愛樂青年管弦樂團，帶來艾斯特維茲《中南美清唱劇》台灣首演；2025年 Preveza 國際指揮大賽冠軍、德國指揮赫柏（Lena Herber）也將率台北愛樂室內合唱團演出德國浪漫時期作品，展現新世代指揮家的音樂視野。

音樂節後半段則迎來兩場重量級鉅作。8月1日，由台北市立交響樂團桂冠指揮殷巴爾攜手TSO與台北愛樂合唱團與四位國際聲樂家、圖林根室內合唱團，共同演繹貝多芬第九號交響曲《合唱》；閉幕音樂會則由匈牙利駐節指揮豪勒隆（Gábor Hollerung）領軍，率領節慶合唱團、Kamēr 合唱團及台北愛樂團隊300位演出者，共同呈現莫札特《安魂曲》，為音樂節劃下磅礡句點。

音樂節亦同步舉辦「台北國際合唱大賽」。這是國內首個正式的國際合唱比賽，共9國／地區、35隊計55組、共計1400人競賽，展現世界合唱藝術最高水準的精彩對決。

同期間展開「節慶合唱團」、「兒童少年節慶合唱團」、「指揮大師班」、「指揮進修班」及「合唱萬象講座」系列課程。講座師資涵蓋紀南、查布里斯（Jurģis Cābulis）、布拉德利（Elise Bradley）、索德柏格（Sofia Söderberg）等國際知名音樂家，讓台灣合唱指揮、教師及愛樂者有機會與世界大師近距離交流。

●2026台北國際合唱音樂節（Taipei International Choral Festival, TICF）節目詳情請洽OPENTIX售票系統或台北愛樂官方網站。

匈牙利 西班牙 拉脫維亞

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