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車禍顏面骨折一度複視眼球內陷 成醫導入術中電腦斷層助精準重建

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
成大醫院口腔顎面外科導入術中即時電腦斷層及唾液腺內視鏡等新技術，提升顏面骨折重建精準度，並以微創方式治療唾液腺結石，降低患者術後不適。圖／成大醫院提供
成大醫院口腔顎面外科導入術中即時電腦斷層及唾液腺內視鏡等新技術，提升顏面骨折重建精準度，並以微創方式治療唾液腺結石，降低患者術後不適。圖／成大醫院提供

台南一名48歲唐姓男子因機車事故重傷送醫，除顱內出血、肋骨骨折外，還合併右側顏面骨及眼眶底骨折，不僅出現複視、眼球內陷、眼球轉動受限，連咬合都受到影響。成大醫院口腔顎面外科團隊運用「術中即時電腦斷層」技術，在手術過程即確認鈦金屬骨板位置並立即修正，唐男術後恢復順利，困擾多時的複視及眼球活動受限，兩周內便完全改善。

成大醫院口腔醫學部醫師王盛弘表示，口腔顎面外科治療範圍涵蓋口腔、顎骨及顏面相關疾病，包括頭頸部腫瘤、顏面骨折、口內良性病灶及正顎手術等，近年持續導入新技術與設備，希望提升手術精準度、降低併發症，並減輕病人術後不適。

他指出，許多患者因眼眶底骨折後，眶內軟組織及眼外肌恐遭骨折壓迫，導致雙眼無法正常對焦，產生複視及眼球內陷等症狀，傳統手術主要依賴術前影像及醫師經驗調整鈦板位置，若術後發現位置不理想，往往必須再次手術。

王盛弘說，成大醫院導入術中即時電腦斷層後，醫療團隊可在植入鈦板後立即掃描影像，確認鈦板位置、眼眶底重建是否對稱，必要時立即微調，不必等到術後才發現問題，有助提升重建成功率，也降低再次手術風險。

除顏面骨折治療，成大醫院也將微創技術應用於唾液腺結石，一名32歲江姓男子因左側頸部進食後反覆腫脹、疼痛就醫，檢查發現為唾液腺結石阻塞，透過唾液腺內視鏡合併取石網手術，僅需在口內切開約2至3毫米即可取出結石，不但能保留唾液腺功能，也能降低疼痛及術後不適，多數患者隔天即可出院。

王盛弘強調，隨著醫療科技持續進步，成大醫院將持續導入微創及精準醫療技術，口腔顎面外科也已廣泛運用這項技術，臨床治療成效良好，也提升病人接受治療的意願，讓患者在兼顧治療效果的同時，也能減少手術創傷、加快恢復速度，提升整體醫療品質。

台南 王盛弘

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