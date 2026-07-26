車禍顏面骨折一度複視眼球內陷 成醫導入術中電腦斷層助精準重建

台南一名48歲唐姓男子因機車事故重傷送醫，除顱內出血、肋骨骨折外，還合併右側顏面骨及眼眶底骨折，不僅出現複視、眼球內陷、眼球轉動受限，連咬合都受到影響。成大醫院口腔顎面外科團隊運用「術中即時電腦斷層」技術，在手術過程即確認鈦金屬骨板位置並立即修正，唐男術後恢復順利，困擾多時的複視及眼球活動受限，兩周內便完全改善。

成大醫院口腔醫學部醫師王盛弘表示，口腔顎面外科治療範圍涵蓋口腔、顎骨及顏面相關疾病，包括頭頸部腫瘤、顏面骨折、口內良性病灶及正顎手術等，近年持續導入新技術與設備，希望提升手術精準度、降低併發症，並減輕病人術後不適。

他指出，許多患者因眼眶底骨折後，眶內軟組織及眼外肌恐遭骨折壓迫，導致雙眼無法正常對焦，產生複視及眼球內陷等症狀，傳統手術主要依賴術前影像及醫師經驗調整鈦板位置，若術後發現位置不理想，往往必須再次手術。

王盛弘說，成大醫院導入術中即時電腦斷層後，醫療團隊可在植入鈦板後立即掃描影像，確認鈦板位置、眼眶底重建是否對稱，必要時立即微調，不必等到術後才發現問題，有助提升重建成功率，也降低再次手術風險。

除顏面骨折治療，成大醫院也將微創技術應用於唾液腺結石，一名32歲江姓男子因左側頸部進食後反覆腫脹、疼痛就醫，檢查發現為唾液腺結石阻塞，透過唾液腺內視鏡合併取石網手術，僅需在口內切開約2至3毫米即可取出結石，不但能保留唾液腺功能，也能降低疼痛及術後不適，多數患者隔天即可出院。

王盛弘強調，隨著醫療科技持續進步，成大醫院將持續導入微創及精準醫療技術，口腔顎面外科也已廣泛運用這項技術，臨床治療成效良好，也提升病人接受治療的意願，讓患者在兼顧治療效果的同時，也能減少手術創傷、加快恢復速度，提升整體醫療品質。