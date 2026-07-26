為何術前要禁食？醫被控放鳥病患吃大餐 陳志金解釋：有體力開刀是好事

醫療爭議常源於醫病雙方對制度與現況的資訊落差。日前有一名等待開刀的病人在社群指控自己在病房「苦等13小時」、「斷食29小時」，卻被告知「遙遙無期」的等待，指名某醫師卻在外面吃大餐。當事醫師則回應當初有告知會等很久，是病患表示沒關係，沒想到深夜卻大鬧病房還說「忘記了」，對此陳志金醫師發文表示，醫病雙方都是制度下的受害者。

陳志金醫師首先針對「斷食」進行說明，表示是民眾誤會了，食物沒有經口但有打點滴補充水分與葡萄糖，不會發生脫水或低血糖。術前禁食是為了麻醉安全、防止嘔吐引發致命的「吸入性肺炎」，即使半身麻醉也因隨時可能改全身麻醉而需禁食。禁食通常為 Midnight NPO（半夜12點開始），若排在下午手術，禁食時間自然會超過12小時。

針對「手術無法準點」，陳志金解釋醫院有排刀制度，除了早上第一台刀，資深醫師的後續手術常因前一台刀突發狀況耽擱。年輕醫師則要等開刀房空檔排隊，甚至可能被「真正危及生命」的緊急刀插隊。事實上也很有可能等一整天卻被取消重排。他強調健保病人量大加上人力短缺，此困境需要政府、醫院與社會共同解決。

最後對於「醫師吃大餐」的誤解，陳志金澄清醫師其實是在醫院附近「陪病人等空檔」，接到通知再到院都來得及。醫師不需要陪同禁食，否則低血糖反而危險，而且看到醫師在空檔吃飽、心情穩定，有體力開刀其實是好事。當事醫師本可準時下班，幫病人排空檔反而讓自己時間被綁住。

陳志金最後呼籲，寫下長文是希望讓民眾瞭解現況與制度問題。在大醫院開刀房不敷使用與人力短缺的環境下，未瞭解真實情況就公開指名道姓貼文指控，只會造成醫病雙方都受到傷害。