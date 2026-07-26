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為何術前要禁食？醫被控放鳥病患吃大餐 陳志金解釋：有體力開刀是好事

聯合新聞網／ 綜合報導
陳志金醫師發文表示醫療爭議常源於醫病雙方對制度與現況的資訊落差，實際上醫病雙方都是制度下的受害者。照片為示意圖。 圖／ingimage
陳志金醫師發文表示醫療爭議常源於醫病雙方對制度與現況的資訊落差，實際上醫病雙方都是制度下的受害者。照片為示意圖。 圖／ingimage

醫療爭議常源於醫病雙方對制度與現況的資訊落差。日前有一名等待開刀的病人在社群指控自己在病房「苦等13小時」、「斷食29小時」，卻被告知「遙遙無期」的等待，指名某醫師卻在外面吃大餐。當事醫師則回應當初有告知會等很久，是病患表示沒關係，沒想到深夜卻大鬧病房還說「忘記了」，對此陳志金醫師發文表示，醫病雙方都是制度下的受害者。

陳志金醫師首先針對「斷食」進行說明，表示是民眾誤會了，食物沒有經口但有打點滴補充水分與葡萄糖，不會發生脫水或低血糖。術前禁食是為了麻醉安全、防止嘔吐引發致命的「吸入性肺炎」，即使半身麻醉也因隨時可能改全身麻醉而需禁食。禁食通常為 Midnight NPO（半夜12點開始），若排在下午手術，禁食時間自然會超過12小時。

針對「手術無法準點」，陳志金解釋醫院有排刀制度，除了早上第一台刀，資深醫師的後續手術常因前一台刀突發狀況耽擱。年輕醫師則要等開刀房空檔排隊，甚至可能被「真正危及生命」的緊急刀插隊。事實上也很有可能等一整天卻被取消重排。他強調健保病人量大加上人力短缺，此困境需要政府、醫院與社會共同解決。

最後對於「醫師吃大餐」的誤解，陳志金澄清醫師其實是在醫院附近「陪病人等空檔」，接到通知再到院都來得及。醫師不需要陪同禁食，否則低血糖反而危險，而且看到醫師在空檔吃飽、心情穩定，有體力開刀其實是好事。當事醫師本可準時下班，幫病人排空檔反而讓自己時間被綁住。

陳志金最後呼籲，寫下長文是希望讓民眾瞭解現況與制度問題。在大醫院開刀房不敷使用與人力短缺的環境下，未瞭解真實情況就公開指名道姓貼文指控，只會造成醫病雙方都受到傷害。

陳志金 手術 吸入性肺炎

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