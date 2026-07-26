快訊

影／美伊停火「外圍卻開打」！伊朗代理人轟炸沙國煉油廠 竄巨大煙柱曝

愈想睡愈失眠？醫揭睡眠焦慮惡性循環 教你4招自然助眠

MLB／山本由伸6局失1分奪第11勝 生涯日美通算第100勝到手

竹縣千人洗愛玉8月登場 全國獨創「愛玉粄條」搶鮮

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣九芎湖文化發展協會將於8月22日舉辦第三屆「新埔有愛․與你相玉」活動，號召千人一起手洗愛玉，今年更首度推出愛玉百菇湯、愛玉粄條套餐。圖／新竹縣政府提供
新竹縣九芎湖文化發展協會將於8月22日舉辦第三屆「新埔有愛․與你相玉」活動，號召千人一起手洗愛玉，今年更首度推出愛玉百菇湯、愛玉粄條套餐。圖／新竹縣政府提供

新竹縣新埔鎮九芎湖推動愛玉產業邁入第15年，九芎湖文化發展協會將於8月22日舉辦第三屆「新埔有愛－與你相玉」活動，號召千人一起手洗愛玉，今年更首度推出愛玉百菇湯、愛玉粄條套餐，讓台灣原生種愛玉變身客庄創意料理。

活動將於新埔鎮公所旁藝文廣場登場，新竹縣政府產發處表示，當天將由愛玉達人現場指導，帶領民眾以傳統方式手洗愛玉，親自體驗從愛玉籽搓洗、凝結，最後成為晶瑩剔透愛玉凍的過程，認識傳統愛玉製作方式。

現場另規畫「愛玉故事館」，由專業導覽員介紹愛玉樹、愛玉雄果與雌果等生態知識，讓民眾從飲食進一步認識台灣原生植物，適合親子共同參與。縣府表示，未來也將持續推動愛玉產業，串聯九芎湖商圈及地方觀光資源。

九芎湖文化發展協會表示，今年活動祭出多項好康，凡報名「千人洗愛玉」，即可獲得650cc愛玉凍，以及九芎湖劉家燜雞獨家研發的愛玉百菇湯；現場另準備100份海洋日曆打卡禮，並安排幸運摸彩，共有60個獎項。

協會指出，今年研發的「愛玉百菇湯饗宴」，嘗試突破一般民眾對愛玉甜品的印象，以濃郁百菇湯搭配愛玉鮮果及乾果，創造不同口感，也希望藉由創意料理，展現愛玉從甜品跨足鹹食的多元可能性。

此外，今年更邀請「木木主廚」研發愛玉粄條饗宴套餐，將新埔知名粄條融入紅九愛玉，並以特殊手洗愛玉比例製作，主打健康、低熱量。套餐限量300份，即日起開放民眾透過報名系統預購。

活動當天除美食及DIY體驗，也邀請在地樂團演出，讓音樂與客庄文化結合。主辦單位盼透過千人洗愛玉、食農教育及創意料理，讓更多民眾認識九芎湖深耕15年的愛玉產業，也為新埔夏季觀光增添亮點。

活動採線上報名，相關資訊可至「活動報名頁」查詢：（https://www.beclass.com/rid=305276a6a562783a2276）。

新竹縣九芎湖文化發展協會將於8月22日舉辦第三屆「新埔有愛․與你相玉」活動，號召千人一起手洗愛玉，今年更首度推出愛玉百菇湯、愛玉粄條套餐。圖／新竹縣政府提供
新竹縣九芎湖文化發展協會將於8月22日舉辦第三屆「新埔有愛․與你相玉」活動，號召千人一起手洗愛玉，今年更首度推出愛玉百菇湯、愛玉粄條套餐。圖／新竹縣政府提供

新竹縣九芎湖文化發展協會將於8月22日舉辦第三屆「新埔有愛․與你相玉」活動，號召千人一起手洗愛玉，今年更首度推出愛玉百菇湯、愛玉粄條套餐。圖／新竹縣政府提供
新竹縣九芎湖文化發展協會將於8月22日舉辦第三屆「新埔有愛․與你相玉」活動，號召千人一起手洗愛玉，今年更首度推出愛玉百菇湯、愛玉粄條套餐。圖／新竹縣政府提供

新竹縣九芎湖文化發展協會將於8月22日舉辦第三屆「新埔有愛․與你相玉」活動，號召千人一起手洗愛玉，今年更首度推出愛玉百菇湯、愛玉粄條套餐。圖／新竹縣政府提供
新竹縣九芎湖文化發展協會將於8月22日舉辦第三屆「新埔有愛․與你相玉」活動，號召千人一起手洗愛玉，今年更首度推出愛玉百菇湯、愛玉粄條套餐。圖／新竹縣政府提供

新竹

延伸閱讀

桃園聖帝公帶你遊大溪 社頭文化走進年輕世代 隊伍首次裝空品監測器

台灣文博會攻略來了 雙展區亮點、預約搶票、限定周邊3大玩法一次看

全球極限體能鋼鐵大賽前進府城天后宮 台南首站秒殺額滿

大稻埕夏日節璀璨開幕 蜘蛛人降臨、煙火、無人機燈光秀驚豔全場

相關新聞

竹縣千人洗愛玉8月登場 全國獨創「愛玉粄條」搶鮮

新竹縣新埔鎮九芎湖推動愛玉產業邁入第15年，九芎湖文化發展協會將於8月22日舉辦第三屆「新埔有愛－與你相玉」活動，號召千人一起手洗愛玉，今年更首度推出愛玉百菇湯、愛玉粄條套餐，讓台灣原生種愛玉變身客庄創意料理。

65歲婦天天控媳婦偷錢還揚言報警 醫揭「被偷妄想」失智症警訊！

「我的錢一定是媳婦偷走的！」65歲陳姓婦人近一年來反覆指控媳婦偷錢，多次要求家人報警，讓氣氛陷入尷尬。直到家屬發現她除了疑心愈來愈重，也開始反覆問同樣的問題、忘記剛做過的事情，陪同就醫後才發現，真正的元凶竟是失智症作祟。

今南部水氣仍多中部以北留意午後雷陣雨 本周恐有颱風發展

7月是颱風季，紅霞颱風逐漸遠離，但又有熱帶擾動可能發展。中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，菲律賓東方海面至赤道附近又有熱帶雲簇發展，7月底至8月上旬有熱帶擾動或颱風生成機率，目前預估朝日本方向或遠離台灣的方向移動。此外，今天南部地區水氣仍多，有局部短延時豪雨機率，中部以北則要留意午後雷陣雨。

夏天中風不是巧合！醫師教6招預防：補水、量血壓、別等口渴才喝水

莫以為腦中風是冬天的專屬疾病，每逢夏季高溫，中暑、脫水、血壓波動而送醫的中風患者明顯增加。初鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，炎熱天氣高溫讓身體水分流失、血液變得較濃稠，加上血壓容易劇烈波動，若已有高血壓、糖尿病、高血脂或腦血管疾病，就可能增加腦中風的風險。

讀饗時光EP176｜調酒摻東泉辣椒醬 一時無酉在想什麼？

亞洲第一間無酒精酒吧「一時無酉」的創辦人暨調酒師黃心皓，把調飲的主題延伸到茶；而且在無酒精、有酒精的飲品之外，還想倡議一種「品飲的情境」。

屏東、台東大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署上午10時25分針對屏東縣山區、恆春半島、台東縣發布大雨特報，指出南方雲系北移，易有短延時強降雨，今(26)日恆春半島、東南部地區及屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。