竹縣千人洗愛玉8月登場 全國獨創「愛玉粄條」搶鮮

新竹縣新埔鎮九芎湖推動愛玉產業邁入第15年，九芎湖文化發展協會將於8月22日舉辦第三屆「新埔有愛－與你相玉」活動，號召千人一起手洗愛玉，今年更首度推出愛玉百菇湯、愛玉粄條套餐，讓台灣原生種愛玉變身客庄創意料理。

活動將於新埔鎮公所旁藝文廣場登場，新竹縣政府產發處表示，當天將由愛玉達人現場指導，帶領民眾以傳統方式手洗愛玉，親自體驗從愛玉籽搓洗、凝結，最後成為晶瑩剔透愛玉凍的過程，認識傳統愛玉製作方式。

現場另規畫「愛玉故事館」，由專業導覽員介紹愛玉樹、愛玉雄果與雌果等生態知識，讓民眾從飲食進一步認識台灣原生植物，適合親子共同參與。縣府表示，未來也將持續推動愛玉產業，串聯九芎湖商圈及地方觀光資源。

九芎湖文化發展協會表示，今年活動祭出多項好康，凡報名「千人洗愛玉」，即可獲得650cc愛玉凍，以及九芎湖劉家燜雞獨家研發的愛玉百菇湯；現場另準備100份海洋日曆打卡禮，並安排幸運摸彩，共有60個獎項。

協會指出，今年研發的「愛玉百菇湯饗宴」，嘗試突破一般民眾對愛玉甜品的印象，以濃郁百菇湯搭配愛玉鮮果及乾果，創造不同口感，也希望藉由創意料理，展現愛玉從甜品跨足鹹食的多元可能性。

此外，今年更邀請「木木主廚」研發愛玉粄條饗宴套餐，將新埔知名粄條融入紅九愛玉，並以特殊手洗愛玉比例製作，主打健康、低熱量。套餐限量300份，即日起開放民眾透過報名系統預購。

活動當天除美食及DIY體驗，也邀請在地樂團演出，讓音樂與客庄文化結合。主辦單位盼透過千人洗愛玉、食農教育及創意料理，讓更多民眾認識九芎湖深耕15年的愛玉產業，也為新埔夏季觀光增添亮點。

活動採線上報名，相關資訊可至「活動報名頁」查詢：（https://www.beclass.com/rid=305276a6a562783a2276）。

新竹縣九芎湖文化發展協會將於8月22日舉辦第三屆「新埔有愛․與你相玉」活動，號召千人一起手洗愛玉，今年更首度推出愛玉百菇湯、愛玉粄條套餐。圖／新竹縣政府提供

新竹縣九芎湖文化發展協會將於8月22日舉辦第三屆「新埔有愛․與你相玉」活動，號召千人一起手洗愛玉，今年更首度推出愛玉百菇湯、愛玉粄條套餐。圖／新竹縣政府提供