65歲婦天天控媳婦偷錢還揚言報警 醫揭「被偷妄想」失智症警訊！

「我的錢一定是媳婦偷走的！」65歲陳姓婦人近一年來反覆指控媳婦偷錢，多次要求家人報警，讓氣氛陷入尷尬。直到家屬發現她除了疑心愈來愈重，也開始反覆問同樣的問題、忘記剛做過的事情，陪同就醫後才發現，真正的元凶竟是失智症作祟。

身心醫學診所院長周伯翰表示，許多人以為失智症就是「記憶力變差」，事實上，情緒與行為改變也是常見症狀，其中又以「被偷妄想」最容易引發家庭衝突。患者因記憶功能退化，忘記自己把現金、存摺、鑰匙等重要物品放在哪裡，卻無法察覺是自己的記憶出了問題，於是將失物合理化為遭人偷竊，而同住家人、尤其是主要照顧者，就成了最常被懷疑的對象。

周伯翰指出，陳姓婦人最初出現異常時，常重複詢問相同問題，甚至剛吃完飯就忘記自己已經用過餐，也經常把現金或存摺放到不尋常的位置，事後完全想不起來，因此堅信是媳婦偷錢，導致家庭關係日益緊張。

在接受神經心理測驗及認知評估後，陳姓婦人的注意力、工作記憶、執行功能及資訊處理速度均明顯低於同齡者。雖然實際年齡只有65歲，但認知功能相當於約80歲，顯示大腦老化程度已遠超過正常老化。

周伯翰提醒，不少人容易把長輩的日常改變歸咎於「年紀大了」、「個性變固執」或「家庭關係不好」，錯失治療時機。若長輩同時出現記憶力衰退、反覆提問、經常遺失物品、懷疑家人偷東西、判斷力下降，甚至原本熟悉的事情頻頻出錯，就不應再視為正常老化，應盡速至神經內科、精神科或失智門診接受完整評估。

近年失智症診斷已逐漸邁入精準醫療時代，除了傳統神經心理測驗外，數位認知評估工具及血液生物標記，也成為早期發現失智症的重要輔助工具。其中，血液中的pTau217被認為是目前最具潛力的阿茲海默症生物標記之一，可協助辨識高風險個案，提升早期診斷的準確性。

周伯翰說，血液檢測仍須搭配病史、認知功能測驗及專業臨床評估，不能僅憑單一檢查結果就診斷失智症。必要時，可安排腦部磁振造影（MRI）或正子斷層掃描（PET）確認腦部結構與病變，在疾病早期看出大腦功能的變化與病理類別。