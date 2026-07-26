今南部水氣仍多中部以北留意午後雷陣雨 本周恐有颱風發展

7月是颱風季，紅霞颱風逐漸遠離，但又有熱帶擾動可能發展。中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，菲律賓東方海面至赤道附近又有熱帶雲簇發展，7月底至8月上旬有熱帶擾動或颱風生成機率，目前預估朝日本方向或遠離台灣的方向移動。此外，今天南部地區水氣仍多，有局部短延時豪雨機率，中部以北則要留意午後雷陣雨。

曾昭誠指出，紅霞颱風今天清晨已在中國廣東登陸，外圍雲帶逐漸遠離台灣，但台灣附近仍受南風影響，將南方雲系帶上來，水氣仍偏多，台東及南部仍有不定時有降雨，台東、恆春、高雄及屏東有瞬間大雨機率，其他地區則要留意午後雷陣雨。

曾昭誠指出，明天台灣水氣仍偏多，跟今天類似。周二起東邊太平洋高壓逐漸增強，水氣漸減，對流發展將趨緩，午後雷陣雨也逐漸減少。周三至周六各地大致為多雲到晴天氣，午後有局部雷陣雨。

曾昭誠表示，今天台東及南部整天有不定時陣雨或雷雨，台南及中部有局部大雨或短延時豪雨發生機率，午後中部以北地區及各山區則有雷陣雨。

未來一周降雨趨勢方面，他表示，明天台東及南部仍有陣雨或雷雨，但雨勢將逐漸趨緩；中部以北有午後雷陣雨，並有局部大雨或豪雨發生機率。周二降雨持續趨緩，水氣仍偏多，各地午後有雷陣雨，但雨勢及範圍將逐漸縮小。周三至周六受太平洋高壓增強影響，各地多雲到晴，午後有局部雷陣雨。

溫度方面，曾昭誠表示，今天南部高溫約33至35度，中部以北約34至36度，大台北及桃園有局部36度以上高溫發生機率。