高鐵延伸宜蘭引發關注 鐵道局：國家重大建設應回歸事實與專業

針對近日部分人士指稱高鐵延伸宜蘭計畫可能擴增至6,000億元、無法紓解雪隧壅塞、排擠臺鐵及客運，並質疑政策定位與包裝方式等言論，交通部鐵道局副局長陳慧君澄清，相關說法與本計畫定位、政策目標、評估基礎及實際內容，均有相當落差。高鐵延伸宜蘭係從國家整體鐵道路網、東部聯外運輸、區域均衡發展及國土運輸韌性等面向審慎評估、規劃，並非僅以解決單一交通壅塞問題為政策目的，陳呼籲，國家重大建設應以宏觀思維回歸事實與專業，為下一個世代建構發展基礎。

鐵道局說明，高鐵延伸宜蘭計畫總經費為新臺幣3,521.75億元（直鐵方案為2,200億元），係由專業工程顧問團隊依據工程會「公共建設工程經費估算編列手冊」，按工程內容、數量及現行物價條件估算，並經國發會及行政院相關部會審查，相較目前推動中捷運信義線東延、萬大線、東環線建設，其每公里造價約介於66億元至78億元，而高鐵延伸宜蘭每公里造價約60億元，與國內近年軌道建設成本趨勢相當。外界所稱未來經費將增加至6,000億元，並無專業工程估算基礎及具體依據。若未來因物價、設計或施工條件變動需調整經費，亦須依相關法定程序重新檢討，不能以臆測數字放大計畫成本。

高鐵延伸宜蘭通車後，預估可移轉國5平、假日約15%至17%的小客車車流；考量道路壅塞改善後可能產生的衍生交通量，國5平、假日小客車交通量淨減幅仍可達3%至6%，顯示本計畫對分擔北宜公路旅運需求具實質效益，也可為民眾提供安全、穩定、可靠及不受塞車影響的另一項交通選擇。

鐵道局進一步表示，高鐵延伸宜蘭並非僅以解決雪隧塞車為目的，更重要的是強化國土運輸韌性、改善北宜及東部鐵路長期面臨的運能瓶頸。目前臺鐵北宜及宜花東城際列車須行經樹林至七堵容量瓶頸路段，班次與運能提升有限；未來透過雙系統分流，由高鐵承擔北宜中長程城際旅運，臺鐵則可釋出既有路線容量，強化宜蘭線城際、區域通勤及貨運調度彈性，進一步提升東部鐵路服務品質。

鐵道局強調，高鐵與臺鐵並非相互排擠，而是功能互補、相互備援的運輸系統。西部高鐵通車近二十年來，已充分證明高鐵與臺鐵各司其職、共同成長，臺鐵整體運量與營收亦持續提升(臺鐵整體運量提升約40%，營收成長約64%，且持續成長中)，顯示高鐵並未取代臺鐵，反形成更有效率的運輸分工，為國人提供多元運輸服務。此外，政府也從未停止對臺鐵的投入，交通部近年投入臺鐵相關經費已超過新臺幣3,635億元，現正執行、已核定或持續推動的臺鐵路網建設規模更達約8,241億元，東部地區亦持續推動花東鐵路雙軌電氣化、南迴線形改善及宜蘭線路線改善等工程。推動高鐵延伸宜蘭並不代表停止改善臺鐵，政府未來仍將持續投入臺鐵建設，推動整體路網發展。

至於外界稱交通部「包裝」高鐵延伸宜蘭為「4個90分鐘環島高效鐵路網」，鐵道局表示，此說法毫無根據。交通部早於2020年「交通運輸政策白皮書」，即已明確揭示此一政策方針，並據此逐步推動四項關鍵計畫，建構北環、南環及東部高效鐵路廊帶，相關政策脈絡及目標始終一致，並非近期才提出。

鐵道局重申，高鐵延伸宜蘭不僅是改善北宜交通的重要建設，更是完善國家整體鐵道路網、提升東部聯外運輸、促進區域均衡發展及強化國土運輸韌性的關鍵一環。未來將持續與各項臺鐵改善建設同步推動，透過高鐵與臺鐵互補整合，提升臺灣整體鐵路運輸效率與公共運輸服務品質，逐步打造安全、便捷、永續且具韌性的環島高效鐵路網。