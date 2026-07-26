「這陌生女人要害我！」65歲男洗腎5年突認不得妻 一查竟罹失智症

一名65歲的張姓男子洗腎已經5年，近半年突然性情大變，不僅從原本溫和個性變得暴躁、猜忌，甚至認不出長期照顧自己的妻子，某次到洗腎室時，還偷偷告訴護理師「這個陌生女人要害我」，家人帶他進一步檢查後，才發現男子已罹患血管性失智症。腎臟科醫師洪永祥提醒，長期洗腎患者罹患失智症的風險較高，除了規律接受透析，也可從飲食、運動與社交等方面著手，幫助保護大腦健康。

洪永祥在臉書發文分享，張姓男子從公務員退休後，已洗腎5年，近半年性情大變，有一次妻子陪他前往洗腎室，男子竟趁查房時偷偷告訴護理師：「這個陌生女人要害我」，讓一旁妻子難過得頻頻拭淚。家人察覺情況不對勁，帶男子進一步接受檢查，最終確診罹患血管性失智症。

洪永祥表示，這並非罕見個案，醫學研究顯示，長期洗腎患者罹患失智症的風險較一般人高，背後主要與3項因素有關，首先是洗腎期間血壓與滲透壓快速變化，可能使腦部微血管缺血，其次是體內中、大分子尿毒素若未能充分清除，可能傷害神經系統。另外，長期慢性貧血與發炎，也會使大腦持續處於缺氧、慢性發炎狀態，加速神經退化。

不過，洗腎並不代表只能任由大腦持續退化。洪永祥指出，除了不要缺席洗腎、確實清除體內尿毒素，也要嚴格控制兩次透析之間的水分增加量，降低洗腎時血壓劇烈變化，並改善貧血問題，同時也能從日常飲食著手，補充有助保護腦神經的營養。

在飲食方面，洪永祥建議，可適量補充富含Omega-3脂肪酸的鯖魚、鮭魚或深海魚油，有助減緩腦部慢性發炎、維護腦血管健康；另外，藍莓、蔓越莓及深綠色蔬菜富含抗氧化成分，可幫助清除體內自由基，減少神經細胞受損。

此外，也可補充維生素B群，尤其是維生素B12與葉酸，有助降低血液中的同半胱胺酸，減少腦血管硬化與失智風險。洪永祥也提醒，除了飲食之外，洗腎期間適度運動、增加社交活動同樣重要，家中若有洗腎患者，也應多留意其記憶力與情緒變化，盡早發現異常。