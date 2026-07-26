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暑假報團注意！2旅行業遭勒令停業8家遭廢止或撤照 觀光署曝原因

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暑假報團注意！2旅行業遭勒令停業8家遭廢止或撤照 觀光署曝原因

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部觀光署公布旅行社勒令停業名單，共有2家旅行業遭勒令停業。機場示意圖。聯合報系資料照
交通部觀光署公布旅行社勒令停業名單，共有2家旅行業遭勒令停業。機場示意圖。聯合報系資料照

暑假為旅遊旺季，但旅行社因財務狀況衍生消費糾紛也層出不窮。交通部觀光署公布旅行社勒令停業名單，共有2家旅行業遭勒令停業，其中，環宇國際旅行社因財務業務狀況異常遭停業，另有8家業者遭廢止或撤銷旅行業執照。

觀光署指出，環宇國際旅行社7月17日因財務業務狀況異常，財務顯有困難，已無法履行契約責任，依發展觀光條例勒令停止經營旅行業業務3個月。

另外，洋碁國際旅行社、豐睿旅行社保證金7月也分別遭台北地方法院及法務部行政執行署台中分署扣押；德豐旅行社、三富旅行社則經主管機關核准解散。

旅行業勒令停業名單（仍勒令停業中之旅行社）為丹趣淘國際旅行社、環宇國際旅行社；115年經交通部觀光署廢止或撤銷旅行業執照名單，包含慶祥旅行社、草屯旅行社、跳跳島在地日常旅行社、彩虹國際旅行社、休遊旅行社、駿宇旅行社、聖運國際旅行社、威順旅行社。

115年旅行業保證金經扣押或執行的旅行社名單，有和諧旅行社、路元旅行社、華達旅行社、洋碁國際旅行社、豐睿旅行社：

115年經核准及主管機關副知解散（註銷稅籍）旅行業名單，包含樂皮旅行社、永豐旅旅行社、果實旅行社、耀陽旅行社、非凡之旅旅行社、移動國際旅行社、翔禾旅行社、東福旅行社、康泰旅運社、正一旅行社、德豐旅行社、三富旅行社。

自行申報及主管機關副知停業、展延停業名單（仍停業中的旅行社），包含啟程旅行社、米飯旅行社、安美旅行社、享玩旅行社、大來國際旅行社、和成旅行社、百世旅行社、跨海旅行社、星辰旅行社、日暉國際綜合旅行社、迦勒興旅行社、天齊旅行社、金元玉旅行社、亞洲旅行社、米淇國際旅行社、菲美運通旅行社、鉅承旅行社、華夏國際旅行社、本質生活旅行社、歐樂旅行社、滙豐旅行社、經典旅行社、華夏大地旅行社、福安旅行社、亞新國際旅行社、小馬國際旅行社、臺灣國際旅行社、新力旅行社、享台灣旅行社、禾群旅行社、金航國際旅行社、世方旅行社、優質旅行社、金昌旅行社、興隆旅行社、駘翔旅行社、再興國際旅行社、金興旅行社、瑞麒旅行社、百科旅行社、大宏旅行社、昇漢旅行社、台灣便利旅行社、台塑旅行社、中證旅行社、天王遊旅行社。

觀光署 旅行社 交通部

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