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水氣北抬天氣不穩定 天氣風險：周二前南部、東南部降雨機會高

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今天到周二水氣多天氣較不穩定，南部及東南部地區降雨機會較高。本報資料照片
今天到周二水氣多天氣較不穩定，南部及東南部地區降雨機會較高。本報資料照片

紅霞颱風遠離，但水氣仍多。天氣風險公司天氣分析師黃國致今天指出，今天到周二水氣北抬天氣較不穩定， 周三起高壓勢力增強，天氣才回穩。

黃國致指出，紅霞颱風今登陸廣東沿海，後續轉朝北往華南內陸地區移動並減弱，逐漸遠離台灣。受颱風外圍水氣及南方雲系北抬影響，今日至周二台灣附近水氣仍偏多，南部及東南部地區降雨機會較高。

黃國致指出，今明兩天迎風面東南部及南部地區局部有短暫陣雨或雷雨發生，局部地區有大雨；基隆北海岸及東北部地區多雲偶有零星短暫陣雨，其他地區上午多雲到晴，午後局部有短暫雷陣雨，山區及近山區局部有大雨發生。氣溫方面，北部地區約26至36度，中部地區約25至34度，南部地區約26至35度，東部地區約26至33度，感受較為悶熱。

周二環境水氣逐漸減少，黃國致說，東南部及南部地區仍有局部短暫陣雨，但雨勢與前兩日相比減小，其他地區上午多雲到晴，午後仍局部有短暫雷陣雨，山區局部有大雨。氣溫方面，北部地區約25至36度，中部地區約25至35度，南部地區約26至35度，東部地區約26至33度。

黃國致指出，周三至周六(29日至8月1日)太平洋高壓勢力增強並西伸，環境水氣減少，各地上午多雲到晴，僅東部地區及恆春半島局部有零星短暫雨，午後各地山區局部有短暫雷陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

紅霞颱風 基隆 廣東

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