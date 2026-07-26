年過40歲不想愛愛？男性更年期10症狀 中3項要就醫

中年男士變得缺乏精力，包括對性行為興趣減少，原來是踏入「男性更年期」。台灣1名醫生指出，根據研究，40歲以上男性中，約有5%至30%有睪固酮不足，即是男性更年期，會影響性功能、情緒、肌肉量、睡眠和新陳代謝，甚至可能增加心血管疾病的風險。醫生提出10條是非題，方便男士自我評估，只要超過3題回答「是」，又或當中2條問題，有其中1題答「是」，就需要到泌尿科檢查。

不時有男病人前來求醫

台灣泌尿科醫生黃維倫在其facebook專頁表示，生活中經常聽到女性抱怨另一半「好吃懶做、不想出門、忘東忘西、沒一件事搞得定、整天沒幹嘛卻也沒什麼精神，到了晚上除了軟趴趴外，也性致缺缺」，不時有男病人前來求醫，形容自己「提不起勁，對性、對其他事就也沒什麼興趣」。

40歲後睪固酮不足 踏入男性更年期

黃醫生指，男性睪固酮在30歲達到高峰，隨後以每年1%至2%的速率下降，40歲以上大約有5%至30%男性有睪固酮不足情況，即是「男性更年期」，根據台灣5間醫學中心的研究指出，40歲以上的男性中，大約24%有睪固酮低下的問題，男性更年期表現並不明顯，「是種很常被忽略的疾病」，除了影響性功能之外，情緒、肌肉量、睡眠和新陳代謝都會受到影響，甚至有機會增加心血管疾病的風險。

10條是非題方便男士自我評估

黃醫生提出，男士可以使用專門的評量表（ADAM Score） ，以便自我評估︰

1. 你的性慾是否變差？

2. 你是否感到沒有活力？

3. 你是否感到自己體力不足或耐力都不足？

4. 你的身高有否變矮？

5. 你是否覺得「享受生活」的感受不如從前？

6. 你是否感到沮喪，或脾氣變差？

7. 你勃起時的硬度是否下降？

8. 你是否發現最近運動時，體力變差很多？

9. 你是否在晚餐後就覺得昏昏欲睡？

10. 你是否發現最近工作效率每下愈況？

中3項症狀或以上 就要前往泌尿科檢查

黃醫生解釋，以上題目只要超過3題回答「是」，又或第1題或第7題其中1題答「是」，就需要前往泌尿科進行身體檢查。

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文章授權轉載自《香港01》