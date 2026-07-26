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紅霞颱風遠離雨神還在 粉專：這些地方雨比較大

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
花東和南台灣降雨持續，中午過後其他地區也有雷陣雨，甚至有局部較大雨勢出現。聯合報系資料照
花東和南台灣降雨持續，中午過後其他地區也有雷陣雨，甚至有局部較大雨勢出現。聯合報系資料照

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，紅霞颱風遠離，但雨神還在。

「林老師氣象站」指出，紅霞颱風在環境駛流場的導引下，今晨颱風中心登陸中國，預估颱風強度將快速地從中颱降為輕颱。台灣附近環境風場轉為偏南風，由於水氣轉多，天氣也轉趨不穩定，易有短延時強降雨，花東及南部地區都有不定時的局部短暫陣雨或雷雨，台東及恆春半島有局部大雨，基隆北海岸及東北部地區也有零星短暫陣雨機會；其它地區午後雷陣雨的機會也轉趨變大，並有局部大雨發生的可能。

「林老師氣象站」表示，這樣不穩定的天氣型態，可能要延續到周三，等到太平洋高壓正式接手之後，降雨才有減少的緩和趨勢。

溫度部份，「林老師氣象站」說，沒下雨的時候，氣溫偏高。西半部高溫34至36度之間，東半部32至34度；其中，大台北及桃園局部地區高溫可達36度或以上，中午前後的紫外線偏強，外出請注意防曬，並多補充水分。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

台東 紅霞颱風

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