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又有颱風醖釀發展中 吳德榮揭預估路徑、對台影響

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又有颱風醖釀發展中 吳德榮揭預估路徑、對台影響

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今天白天高溫炎熱，午後有雷陣雨。聯合報系資料照
今天白天高溫炎熱，午後有雷陣雨。聯合報系資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨3時30分香港雷達資料顯示，第12號颱風「紅霞」已在深圳登陸廣東，持續向西北前進，受地形破壞、強度將迅速減弱，其殘餘環流將為華南帶來大量降雨的威脅；有相關行程、應注意。

吳德榮也指出，本周各國模式又有颱風生成的模擬，即使又會增強為典型「超級聖嬰年」大而強的颱風，但各國的模擬路徑，皆對台無威脅。

最近天氣，吳德榮說，今日「紅霞」外圍水氣影響，東部、東南部及南部有局部陣雨，午後降雨擴及其他地區。中部以北白天仍應注意高溫。各地氣溫如下：北部24至37度、中部24至37度、南部23至35度及東部23至36度。

吳德榮指出，明日偏南風及「紅霞」殘餘水氣，東南部、南部有局部降雨，午後有局部雷雨發生的機率；周二、三水氣略減，東南部、南部偶有局部短暫降雨，午後山區有局部雷雨，部分鄰近平地受影響，連三天在未降雨前天氣偏熱，要防曬、防中暑。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周四至周六(29至1日)水氣減少，太平洋高壓稍增強，大氣漸趨穩定、各地晴朗、白天炎熱，午後山區仍有局部雷雨的機率。下周日至周二(2至4日)太平洋高壓籠罩，大氣穩定、各地晴朗炎熱，都要注意防曬、防中暑。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 颱風

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