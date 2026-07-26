制度漏洞 社會住宅 富人豪車進駐

房價高昂，台灣社會住宅卻傳年收千萬網紅、豪車進駐及轉租等亂象，各界為之譁然。外界質疑社宅是極有限的公共資源，卻未真正落實到有需求的民眾，現行「只查不動產、不查隱性資產」的重大制度漏洞和門檻過低，都須檢討。

台灣打房，房價卻愈打愈高，政府興建社宅供給弱勢因應。據統計，全台興辦社宅累計逾十二萬戶，完工後實際招租營運約近四萬戶，實際進住人數各界估計僅八萬至十萬人，資源極度稀少。

以新北社宅為例，具弱勢身分住戶約占百分之五十一，已逾半數。但民眾認為，社宅用意是為照顧中低收入等弱勢，部分收入豐厚或開豪車的民眾入住，對多數人產生相對剝奪感。

內政部國土署表示，政府審查依據財政部財稅資料，標準在於「法律定義上有紀錄的所得」，若無資料，法律上即不計入所得，便無法拒絕申請。

北市住都中心表示，申請者須設籍或就學就業，且家庭成員在北北基桃無自有住宅；採「當前所得」與「既有不動產」雙重把關，家庭年所得限一七八萬元以下，每人月均所得須低於七萬二六○四元，全台不動產總值低於九九二萬元。

新北市住都中心坦承，社宅資格審查主要依據所得及不動產條件，並未涵蓋車輛等動產。對「社宅淪豪車車庫」批評，新北城鄉局住宅科長鄭佩宜回應，央北社宅引發爭議的豪車未必都在承租戶名下，有的是親友或其他豪宅住戶所有。

部分社宅住戶直言現行機制無法實質排富，實務上非常好操作，當前審查只看所得清冊和不動產，完全不計現金資產、車輛動產、股票本金、銀行存款、定存及保單；申請人若資產雄厚，但沒有表面金流或扣繳憑單，就能輕易通過。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱指出，台灣未反映在報稅資料的收入與資產，在社宅資格審查易引發外界質疑。新北市議員黃心華也感嘆，現行社宅資格審查與社會認知存在巨大落差。社宅審查只看所得與不動產，車輛等動產未納入重要認定標準，主管機關未來應納入審查，提升分配公平性。

雙北社宅有滾動退場機制，租期屆滿申請續約會重新審查。新北市住都中心透露，的確有住戶因所得超標、置產或不再具備弱勢身分，陸續遭取消資格。

彭揚凱說，今年住宅法修法，中央建立全國社宅統一登記平台，未來可先完成資格審查再申請各地社宅，提高審查完整性與公平性。