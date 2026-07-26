新冠升溫8月中恐達高峰 公費疫苗接種延長

國內新冠疫情連六周上升，進入流行期。衛福部疾管署推估疫情恐於八月中旬達高峰，單周就診人次估破五萬人。疾管署昨宣布公費新冠疫苗擴大提供滿六個月以上、尚未接種本季疫苗的民眾施打，接種延長至今年九月廿八日。網傳新冠快篩試劑庫存不足，疾管署回應，盤點存量仍有六十三萬劑，可供應至八月底。

疾管署統計至七月廿四日止，本季新冠疫苗累計接種約一七四萬人次，六十五歲以上長者第一劑接種率僅百分之廿、第二劑只有百分之○點五六，等於有九成以上新冠重症高風險群未接種。

政府盤點國內新冠疫苗庫存仍有四十四點三萬劑，疾管署宣布，原訂於七月底截止的公費新冠疫苗施打延長至九月廿八日，提供莫德納與Novavax兩款疫苗，Novavax剩三千劑，效期至七月底，民眾若屬意蛋白疫苗，應盡速接種。

網傳民眾尋遍藥局都找不到新冠快篩試劑，質疑缺貨。基層藥師協會理事長沈采穎說，日前剛進一批三合一快篩試劑，試劑效期不長，才導致部分藥局缺貨。

疾管署長羅一鈞表示，無論疫苗、抗病毒藥物或快篩，目前國內庫存都充足，國內快篩需求粗估為五十萬劑，庫存有六十三萬劑，可供應至八月底，屆時再評估是否要求業者增產。