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保健觀念不足 我國幼童蛀牙率46.3%高於日本

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
我國5歲以下兒童齲齒率46.3%，已達世界衛生組織目標，但仍高於日本的39%。示意圖。圖／123RF
我國5歲以下兒童齲齒率46.3%，已達世界衛生組織目標，但仍高於日本的39%。示意圖。圖／123RF

我國五歲以下兒童齲齒率一九九七年為百分之八十九，前年已降至百分之四十六點三，已達世界衛生組織目標，但仍高於日本的百分之卅九。衛福部去年首度推動「兒童口腔親善之家」試辦計畫，制度類似「幼兒牙醫」，盼改變家長帶孩子看牙習慣，已服務逾五千名兒童，未來擬擴大推動，讓更多孩子受惠。

台北醫學大學口腔醫學部主任吳家佑說，很多孩子對看牙充滿恐懼，導致常都是「痛到受不了」才就醫，當嘴巴一張開時多已「全口蛀牙」，這類患者對疼痛極為敏感，須全身麻醉才能治療，增加醫療風險與家庭經濟負擔。

長庚醫院北院區兒童牙科系主任蔣孟玲說，台灣兒童齲齒率長年偏高，除糖分攝取過高，口腔清潔及保健觀念不足是最大問題。有些家長與孩子共用餐具、用嘴吹涼食物或咀嚼後餵食，都可能把造成蛀牙的細菌傳給幼兒；台灣未實施飲水加氟，也增風險。

另外，也有很多家長認為乳牙蛀牙沒關係，反正早晚會換掉。蔣孟玲提醒，乳牙除了影響咀嚼、營養吸收及語言發展，也攸關恆牙萌發空間，嚴重蛀牙提早脫落可能造成齒列不整，甚至引發蜂窩性組織炎等感染。

衛福部口腔衛生司司長張雍敏說，幼童齲齒率高低緊扣家長觀念，據調查，台灣成人牙周病盛行率達八到九成，口腔教育是全民課題。為讓口腔健康向下扎根，去年起結合北醫附醫、雙和醫院、中山附醫、彰化基督教醫院及高醫附醫參與，增加低收入戶、偏鄉等高風險家庭家訪及醫療轉介，縮短口腔健康落差。

張雍敏說，「兒童口腔親善之家」並非只替孩子補蛀牙，而是由牙醫師、小兒科醫師、護理師、營養師及社工組成團隊，從孩子出生開始提供口腔風險評估、飲食及刷牙衛教、定期追蹤等服務，盼在蛀牙前就介入。

衛福部 蛀牙 日本 口腔 牙周病

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