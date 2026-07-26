新聞眼／富人「合法」占社宅資源 居住正義淪口號

台灣房價年年攀升，青年買房總是望洋興嘆，社會住宅成了政府保障居住正義的防線。制度漏洞卻讓部分高所得或高資產族群「合法合規」占用照顧弱勢資源，恐傷害社會對政府信任。

從外傳年收入千萬的遊戲實況主順利入住，到社宅停車場豪車林立，主管機關多以「涉及個資」或「符合現行法規」回應。

這種「合法但不合情理」的現象對審查制度是極大諷刺，現行社宅資格多偏重「不動產」與「申報所得」，卻大幅忽略了現金資產、車輛等隱性財富。結果名下無房卻口袋深厚的「隱形富豪」，反而比薪資略超門檻、苦苦掙扎的普通上班族更有資格享受弱勢專屬的社會福利。

而隨著網紅、直播主、攤商等非典型高收入族群增加，傳統的報稅所得已無法真實反映個人的實質財力。當懂得遊戲規則的人大享福利，真正需要的弱勢族群卻被排擠在外，居住正義便形同虛設。

居住正義不該只是政治口號，社宅資源更不應成為懂規則者的肥肉。中央與地方政府須打破僵化體制，建立包含動產與實質資產在內的全面評估機制，並針對非典型收入者制定更嚴謹的財務審查制度。只有落實精準審查，杜絕非法轉租與灰色地帶，才能確保這份稀缺資源照亮需要被擁抱的角落。