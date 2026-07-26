聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／富人「合法」占社宅資源 居住正義淪口號

聯合報／ 本報記者林佳彣

台灣房價年年攀升，青年買房總是望洋興嘆，社會住宅成了政府保障居住正義的防線。制度漏洞卻讓部分高所得或高資產族群「合法合規」占用照顧弱勢資源，恐傷害社會對政府信任。

從外傳年收入千萬的遊戲實況主順利入住，到社宅停車場豪車林立，主管機關多以「涉及個資」或「符合現行法規」回應。

這種「合法但不合情理」的現象對審查制度是極大諷刺，現行社宅資格多偏重「不動產」與「申報所得」，卻大幅忽略了現金資產、車輛等隱性財富。結果名下無房卻口袋深厚的「隱形富豪」，反而比薪資略超門檻、苦苦掙扎的普通上班族更有資格享受弱勢專屬的社會福利。

而隨著網紅、直播主、攤商等非典型高收入族群增加，傳統的報稅所得已無法真實反映個人的實質財力。當懂得遊戲規則的人大享福利，真正需要的弱勢族群卻被排擠在外，居住正義便形同虛設。

居住正義不該只是政治口號，社宅資源更不應成為懂規則者的肥肉。中央與地方政府須打破僵化體制，建立包含動產與實質資產在內的全面評估機制，並針對非典型收入者制定更嚴謹的財務審查制度。只有落實精準審查，杜絕非法轉租與灰色地帶，才能確保這份稀缺資源照亮需要被擁抱的角落。

居住正義 社會住宅 房價 社宅 豪車

延伸閱讀

《「我是有錢人」迷思804》小心高房貸槓桿 可能引發的金融風暴

從文資判決看司法趨勢 行政權不濫權

繳稅一輩子 他不解「人生最後再課遺產稅」：政府不該介入家務

監護權別只看財力 專家推「類陪審團」制

相關新聞

新冠升溫8月中恐達高峰 公費疫苗接種延長

國內新冠疫情連六周上升，進入流行期。衛福部疾管署推估疫情恐於八月中旬達高峰，單周就診人次估破五萬人。疾管署昨宣布公費新冠疫苗擴大提供滿六個月以上、尚未接種本季疫苗的民眾施打，接種延長至今年九月廿八日。網傳新冠快篩試劑庫存不足，疾管署回應，盤點存量仍有六十三萬劑，可供應至八月底。

雲林首件 羊肉爆戴奧辛超標 未流入市面

雲林縣爆發首起羊肉戴奧辛超標案件，李姓飼主涉嫌冒用「雲農牧場」名義送羊屠宰，檢方偵辦後諭令三萬元交保。縣府強調，驗出戴奧辛的羊隻屬家庭飼育觀賞羊，問題羊肉並未流入市面，其餘八隻將全數撲殺銷毀。由於雲農牧場乳品供應受波及，嘉義縣已預防性下架約四噸乳品，中央與地方正聯手追查汙染源。

雲林羊肉戴奧辛超標 專家：可能是長期累積 不影響產業

雲林羊肉肉品驗出戴奧辛超標兩倍，引發關注，醫師指出，戴奧辛具遺傳毒性，長期低劑量暴露，恐罹癌、免疫異常等，建議避免食用富含脂肪的食物，也建議政府應採檢其餘羊隻。專家學者則認為，戴奧辛主要來自環境汙染，且不會在動物間傳染，應不至於對產業造成衝擊。

制度漏洞 社會住宅 富人豪車進駐

房價高昂，台灣社會住宅卻傳年收千萬網紅、豪車進駐及轉租等亂象，各界為之譁然。外界質疑社宅是極有限的公共資源，卻未真正落實到有需求的民眾，現行「只查不動產、不查隱性資產」的重大制度漏洞和門檻過低，都須檢討。

保健觀念不足 我國幼童蛀牙率46.3%高於日本

我國五歲以下兒童齲齒率一九九七年為百分之八十九，前年已降至百分之四十六點三，已達世界衛生組織目標，但仍高於日本的百分之卅九。衛福部去年首度推動「兒童口腔親善之家」試辦計畫，制度類似「幼兒牙醫」，盼改變家長帶孩子看牙習慣，已服務逾五千名兒童，未來擬擴大推動，讓更多孩子受惠。

新聞眼／富人「合法」占社宅資源 居住正義淪口號

台灣房價年年攀升，青年買房總是望洋興嘆，社會住宅成了政府保障居住正義的防線。制度漏洞卻讓部分高所得或高資產族群「合法合規」占用照顧弱勢資源，恐傷害社會對政府信任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。