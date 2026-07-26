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社宅供不應求 專家籲先健全租屋市場

聯合報／ 記者張策／新北報導

社會住宅被視為落實居住正義的重要政策工具，但面對高房價與租屋需求持續增加，專家認為，社宅雖有其必要性，卻非解決居住問題的唯一解方，政府除持續興辦社宅，更應著手改善租屋市場環境，並促使過剩空屋釋出、依需求妥善分流，從根本緩解居住壓力。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，相較一般租屋市場，社宅具租金平價、租期穩定、不挑選房客及居住品質較佳等優勢，多數為新建且具備無障礙設施，對高齡者、身障者及弱勢族群較為友善。若與租金補貼及包租代管相比，社宅在居住保障及福利資源銜接方面具明顯優勢。

不過，呂秉怡也坦言，現行社宅資格審查確實有局限，由於申請案件數量龐大，住宅部門難以比照低收入戶資格審查模式，深入查核申請人存款、動產及其他資產狀況，因此可能出現實際經濟能力與申報所得不一致情況。若全面比照社福體系查核，所需行政量能將大幅增加，對現行制度是一大挑戰。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱說，技術上政府並非無法查核存款、汽車、股票、基金等資產，而是涉及行政成本與審查時間問題。他認為，在社宅資源有限的情況下，應讓有限資源優先照顧真正有需求的民眾。

兩人都認為不應只聚焦社宅數量，呂秉怡說，社宅、包租代管及租金補貼各有不同功能，目前最大問題是人人都想住社宅，導致供不應求，若能依需求與弱勢程度妥善分流，有助提升資源運用效率。

彭揚凱則說，政府應優先健全租屋市場，許多民眾搶住社宅，除了租金因素，更看重租期穩定與居住保障；反觀一般租屋市場長期存在資訊不透明、權利義務不對等及居住品質參差不齊等問題，民眾缺乏安全感。他說，台灣仍有大量空屋未進入租賃市場，若能有效促使閒置住宅釋出、增加租屋供給，同時改善租屋與保障機制，可從結構面改善台灣的居住問題。

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