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雙北社宅見豪車 入住資格遭疑

聯合報／ 記者林佳彣張策／連線報導
北市行善等社宅停車場都曾傳停放多輛名車的現象，引發「富人入住社宅」質疑。記者林佳彣／攝影
北市行善等社宅停車場都曾傳停放多輛名車的現象，引發「富人入住社宅」質疑。記者林佳彣／攝影

社會住宅用意在於落實居住正義，興建成本動輒數十甚至上百億元，僅提供有限戶數，實際受惠人口比率本就偏低。近來有豪車停滿雙北部分社宅地下室，成另類風景；年收千萬網紅住社宅掀議，資格審查也遭疑，北市住都中心卻稱調查結果涉及個資，不便回答，不分黨派議員要求揭露訊息，檢討改善。

記者直擊北市行善社宅地下停車場平時停不滿，卻停十多輛保時捷、露營車、骨董車，有些甚至沒掛車牌；新北新店央北社宅也有類似情況。雙北市府初步調查後，稱多是附近豪宅車主停用，無法證明是社宅住戶所有；北市停管處說，地下停車場名貴車輛皆合法購買月票。

不只豪車停滿社宅受矚目，住戶資格也遭外界質疑。今年三月年收入達千萬網紅「羅傑」羅晟原直播時意外曝光住在北投奇岩社宅，大批網友質疑他鑽漏洞，揚言檢舉。羅傑強調一切合法，卻回嗆「不爽就檢舉」；事後解釋時稱自家「有些原因」屬中低收入戶，他和申請的母親同住，還說「我媽說不住白不住，先加減住…夠賽就會抽中」，更引爆全台怒火。

四月間羅傑直播透露北市府公文告知社宅內「不可以做直播營業行為」，他稱「大不了搬一搬」；五月間再度直播宣布已搬離。

北市住都中心雖表示羅傑不是承租人申請社宅的家庭成員，中心訪視完依相關規定辦理，卻說調查結果涉及個資，基於隱私保護，不便回答。既未說明羅傑是否已搬遷，也未說明羅母是否仍有續住資格。

北市藍綠白三黨議員都表不滿，國民黨詹為元認為，對社會關注事件，住都中心須去個資化，在一定程度內回應調查結果，違規應說明懲處。民進黨林延鳳說，類似事件恐影響民眾對社宅信心，應適時釋疑，釐清爭議，「這和揭露個資不該混為一談」。民眾黨陳宥丞也說，不符原始承租契約應立即處理，須回覆違規行為是否屬實、有無依約處置，責無旁貸。

過去多個縣市都曾發現蓄意離婚、脫產製造低收入戶的情況，陳宥丞說，從中低收入戶到特殊資格的社福補助，一直以來不乏有心人士鑽漏洞，防不勝防。「雞蛋都有裂縫，再完美的制度都有漏洞」，當社會制度的公平性出問題，就該拿出態度來檢討，否則就是變相鼓勵大家投機取巧。

北市行善等社宅停車場都曾傳停放多輛名車的現象，引發「富人入住社宅」質疑。記者林佳彣／攝影
北市行善等社宅停車場都曾傳停放多輛名車的現象，引發「富人入住社宅」質疑。記者林佳彣／攝影

雙北 社宅 豪車 居住正義 社會住宅

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