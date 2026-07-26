聽新聞
0:00 / 0:00

雲林首件 羊肉爆戴奧辛超標 未流入市面

聯合報／ 記者陳雅玲黃于凡葉冠妤林琮恩／連線報導
雲林縣日前接獲農業部通報一件羊肉檢出戴奧辛超標。縣府昨緊急召開記者會，指問題肉品未流入市場。圖／雲林縣政府提供
雲林縣日前接獲農業部通報一件羊肉檢出戴奧辛超標。縣府昨緊急召開記者會，指問題肉品未流入市場。圖／雲林縣政府提供

雲林縣爆發首起羊肉戴奧辛超標案件，李姓飼主涉嫌冒用「雲農牧場」名義送羊屠宰，檢方偵辦後諭令三萬元交保。縣府強調，驗出戴奧辛的羊隻屬家庭飼育觀賞羊，問題羊肉並未流入市面，其餘八隻將全數撲殺銷毀。由於雲農牧場乳品供應受波及，嘉義縣已預防性下架約四噸乳品，中央與地方正聯手追查汙染源。

環境部長彭啓明表示，飼養場當地沒有明顯的戴奧辛來源，也沒有外來影響跡象，推測汙染來源可能來自空氣、水，或附近是否使用某些廢棄物，目前已完成環境採樣，結果預計本周出爐。

雲林縣肉品市場駐場獸醫日前發現一隻難產送宰母羊外觀異常，主動採樣送檢，縣府七月廿三日獲農業部通報檢出「世紀之毒」戴奧辛超標，前天食藥署確認複驗結果陽性。中央與地方已成立聯合稽查小組，展開環境採樣及汙染源調查，結果最快明天出爐。縣長張麗善表示，目前研判屬單一個案，縣府與中央會以最嚴謹態度把關食品安全。

依我國食品中戴奧辛及戴奧辛類多氯聯苯管理標準，戴奧辛限每克脂肪二點五皮克，戴奧辛及戴奧辛類多氯聯苯總和限每克脂肪四皮克；該案羊肉則分別驗出四點六皮克及六點一皮克，明顯超標。

雲林縣府調查，李姓飼主僅飼養九隻觀賞羊，非商業牧場，也未販售。日前因一隻母羊難產送宰才揪出。這隻羊健康不佳，下半部屠體當場報廢，上半部由飼主帶回後餵食犬隻，未供人食用或販售，近半年也無其他送宰紀錄。

環境部昨赴飼養環境進行空氣採樣，發現養羊區域為水泥鋪面，羊隻未接觸土壤，周邊一公里內也未發現列管戴奧辛固定汙染源，但仍啟動廿四小時環境監測。

雲縣農業處長魏勝德說，飼主住家附近並無工廠或掩埋場等明顯汙染源，飼養草料也沒有固定來源。據飼主供稱，平日開車四處尋找草地，看到適合的草就採割，增加汙染源追查難度。

雲林縣府昨查出，李姓飼主涉嫌冒用雲農牧場名義偽造健康聲明書將羊隻送宰。雲農牧場廖姓負責人說，四年前曾販售淘汰乳羊及公羊給李男屠宰販售，兩年前縮減規模後便未再出售給對方，牧場逾一個月未送羊屠宰。廖、李二人昨當面對質，李男坦承冒用牧場名義送羊屠宰，全案移送檢調偵辦。

遭冒用名義的雲農牧場每天供應嘉南羊乳約一六○公斤生羊乳，目前已遭暫停收乳。食藥署副署長遲蘭慧說，嘉南羊乳是從各合作牧場收取乳源，其中包括雲農牧場等多家牧場乳源的原料共四公噸，仍在儲存槽中，已要求業者全數銷毀。

戴奧辛 雲林 中央

延伸閱讀

雲林首見羊肉驗出世紀之毒 飼主疑冒用牧場名義送宰…縣府報警送辦

雲林首見羊肉驗出戴奧辛超標！縣府今緊急說明 獸醫主動送驗揪出異常

雲林首見羊肉驗出戴奧辛超標！問題肉品未流入市面 將追查汙染源

中聯油風暴延燒！金門查扣逾2公噸問題產品 全面下架防堵流市

相關新聞

新冠升溫8月中恐達高峰 公費疫苗接種延長

國內新冠疫情連六周上升，進入流行期。衛福部疾管署推估疫情恐於八月中旬達高峰，單周就診人次估破五萬人。疾管署昨宣布公費新冠疫苗擴大提供滿六個月以上、尚未接種本季疫苗的民眾施打，接種延長至今年九月廿八日。網傳新冠快篩試劑庫存不足，疾管署回應，盤點存量仍有六十三萬劑，可供應至八月底。

雲林羊肉戴奧辛超標 專家：可能是長期累積 不影響產業

雲林羊肉肉品驗出戴奧辛超標兩倍，引發關注，醫師指出，戴奧辛具遺傳毒性，長期低劑量暴露，恐罹癌、免疫異常等，建議避免食用富含脂肪的食物，也建議政府應採檢其餘羊隻。專家學者則認為，戴奧辛主要來自環境汙染，且不會在動物間傳染，應不至於對產業造成衝擊。

雲林首件 羊肉爆戴奧辛超標 未流入市面

雲林縣爆發首起羊肉戴奧辛超標案件，李姓飼主涉嫌冒用「雲農牧場」名義送羊屠宰，檢方偵辦後諭令三萬元交保。縣府強調，驗出戴奧辛的羊隻屬家庭飼育觀賞羊，問題羊肉並未流入市面，其餘八隻將全數撲殺銷毀。由於雲農牧場乳品供應受波及，嘉義縣已預防性下架約四噸乳品，中央與地方正聯手追查汙染源。

制度漏洞 社會住宅 富人豪車進駐

房價高昂，台灣社會住宅卻傳年收千萬網紅、豪車進駐及轉租等亂象，各界為之譁然。外界質疑社宅是極有限的公共資源，卻未真正落實到有需求的民眾，現行「只查不動產、不查隱性資產」的重大制度漏洞和門檻過低，都須檢討。

保健觀念不足 我國幼童蛀牙率46.3%高於日本

我國五歲以下兒童齲齒率一九九七年為百分之八十九，前年已降至百分之四十六點三，已達世界衛生組織目標，但仍高於日本的百分之卅九。衛福部去年首度推動「兒童口腔親善之家」試辦計畫，制度類似「幼兒牙醫」，盼改變家長帶孩子看牙習慣，已服務逾五千名兒童，未來擬擴大推動，讓更多孩子受惠。

新聞眼／富人「合法」占社宅資源 居住正義淪口號

台灣房價年年攀升，青年買房總是望洋興嘆，社會住宅成了政府保障居住正義的防線。制度漏洞卻讓部分高所得或高資產族群「合法合規」占用照顧弱勢資源，恐傷害社會對政府信任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。