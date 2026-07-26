雲林首件 羊肉爆戴奧辛超標 未流入市面

雲林縣爆發首起羊肉戴奧辛超標案件，李姓飼主涉嫌冒用「雲農牧場」名義送羊屠宰，檢方偵辦後諭令三萬元交保。縣府強調，驗出戴奧辛的羊隻屬家庭飼育觀賞羊，問題羊肉並未流入市面，其餘八隻將全數撲殺銷毀。由於雲農牧場乳品供應受波及，嘉義縣已預防性下架約四噸乳品，中央與地方正聯手追查汙染源。

環境部長彭啓明表示，飼養場當地沒有明顯的戴奧辛來源，也沒有外來影響跡象，推測汙染來源可能來自空氣、水，或附近是否使用某些廢棄物，目前已完成環境採樣，結果預計本周出爐。

雲林縣肉品市場駐場獸醫日前發現一隻難產送宰母羊外觀異常，主動採樣送檢，縣府七月廿三日獲農業部通報檢出「世紀之毒」戴奧辛超標，前天食藥署確認複驗結果陽性。中央與地方已成立聯合稽查小組，展開環境採樣及汙染源調查，結果最快明天出爐。縣長張麗善表示，目前研判屬單一個案，縣府與中央會以最嚴謹態度把關食品安全。

依我國食品中戴奧辛及戴奧辛類多氯聯苯管理標準，戴奧辛限每克脂肪二點五皮克，戴奧辛及戴奧辛類多氯聯苯總和限每克脂肪四皮克；該案羊肉則分別驗出四點六皮克及六點一皮克，明顯超標。

雲林縣府調查，李姓飼主僅飼養九隻觀賞羊，非商業牧場，也未販售。日前因一隻母羊難產送宰才揪出。這隻羊健康不佳，下半部屠體當場報廢，上半部由飼主帶回後餵食犬隻，未供人食用或販售，近半年也無其他送宰紀錄。

環境部昨赴飼養環境進行空氣採樣，發現養羊區域為水泥鋪面，羊隻未接觸土壤，周邊一公里內也未發現列管戴奧辛固定汙染源，但仍啟動廿四小時環境監測。

雲縣農業處長魏勝德說，飼主住家附近並無工廠或掩埋場等明顯汙染源，飼養草料也沒有固定來源。據飼主供稱，平日開車四處尋找草地，看到適合的草就採割，增加汙染源追查難度。

雲林縣府昨查出，李姓飼主涉嫌冒用雲農牧場名義偽造健康聲明書將羊隻送宰。雲農牧場廖姓負責人說，四年前曾販售淘汰乳羊及公羊給李男屠宰販售，兩年前縮減規模後便未再出售給對方，牧場逾一個月未送羊屠宰。廖、李二人昨當面對質，李男坦承冒用牧場名義送羊屠宰，全案移送檢調偵辦。

遭冒用名義的雲農牧場每天供應嘉南羊乳約一六○公斤生羊乳，目前已遭暫停收乳。食藥署副署長遲蘭慧說，嘉南羊乳是從各合作牧場收取乳源，其中包括雲農牧場等多家牧場乳源的原料共四公噸，仍在儲存槽中，已要求業者全數銷毀。