聽新聞
0:00 / 0:00

雲林羊肉戴奧辛超標 專家：可能是長期累積 不影響產業

聯合報／ 記者葉冠妤林琮恩／台北報導

雲林羊肉肉品驗出戴奧辛超標兩倍，引發關注，醫師指出，戴奧辛具遺傳毒性，長期低劑量暴露，恐罹癌、免疫異常等，建議避免食用富含脂肪的食物，也建議政府應採檢其餘羊隻。專家學者則認為，戴奧辛主要來自環境汙染，且不會在動物間傳染，應不至於對產業造成衝擊。

中興大學食品暨應用生物科技學系特聘教授謝昌衛說，戴奧辛是世紀之毒，主要從環境而來。雲林羊肉案目前還在追查中，尚無法評論，但一般來說，是透過工業燃燒的氣體，比如燃燒塑膠後產生戴奧辛。

他指出，環境中或多或少有一點戴奧辛，但量都很低。由於戴奧辛是脂溶性，進入生物體後，很難透過喝水就排出體外，因此會持續在體內蓄積，推測可能是羊隻吃下環境汙染的飲用水、食物，蓄積戴奧辛。

中華民國養羊協會榮譽理事長林浚琛則說，這次檢驗出戴奧辛超標的是放牧的羊隻，吃野草居多，且飼主飼養頭數少，有可能只是觀賞用，沒拍賣到肉品市場，推測是羊販跟他買羊，由羊販帶去屠宰場，所以健康聲明書是羊販的。

他認為，可能排水的地方受汙染，羊喝水或吃野草，經年累月在體內累積戴奧辛。這次應屬個案，應不至於對產業造成大影響。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，戴奧辛不論在人體、環境中半衰期均長，於體內半衰期為七年，致死劑量為每公斤體重十微克。短期高劑量暴露，恐導致皮膚病變，長期低劑量暴露於戴奧辛，除導致多種惡性腫瘤，也可能使免疫異常，女性流產或產下畸形兒等。建議少吃富含油脂的肉品，平時應多攝取蔬果、穀類等高纖維物，幫助代謝。

戴奧辛 雲林

延伸閱讀

雲林首見羊肉驗出世紀之毒 飼主疑冒用牧場名義送宰…縣府報警送辦

雲林首見羊肉驗出戴奧辛超標！縣府今緊急說明 獸醫主動送驗揪出異常

雲林首見羊肉驗出戴奧辛超標！問題肉品未流入市面 將追查汙染源

苦茶油「低溫、冷壓」仍檢出苯駢芘！專家籲全面稽查所有食用油

相關新聞

新冠升溫8月中恐達高峰 公費疫苗接種延長

國內新冠疫情連六周上升，進入流行期。衛福部疾管署推估疫情恐於八月中旬達高峰，單周就診人次估破五萬人。疾管署昨宣布公費新冠疫苗擴大提供滿六個月以上、尚未接種本季疫苗的民眾施打，接種延長至今年九月廿八日。網傳新冠快篩試劑庫存不足，疾管署回應，盤點存量仍有六十三萬劑，可供應至八月底。

雲林首件 羊肉爆戴奧辛超標 未流入市面

雲林縣爆發首起羊肉戴奧辛超標案件，李姓飼主涉嫌冒用「雲農牧場」名義送羊屠宰，檢方偵辦後諭令三萬元交保。縣府強調，驗出戴奧辛的羊隻屬家庭飼育觀賞羊，問題羊肉並未流入市面，其餘八隻將全數撲殺銷毀。由於雲農牧場乳品供應受波及，嘉義縣已預防性下架約四噸乳品，中央與地方正聯手追查汙染源。

雲林羊肉戴奧辛超標 專家：可能是長期累積 不影響產業

雲林羊肉肉品驗出戴奧辛超標兩倍，引發關注，醫師指出，戴奧辛具遺傳毒性，長期低劑量暴露，恐罹癌、免疫異常等，建議避免食用富含脂肪的食物，也建議政府應採檢其餘羊隻。專家學者則認為，戴奧辛主要來自環境汙染，且不會在動物間傳染，應不至於對產業造成衝擊。

制度漏洞 社會住宅 富人豪車進駐

房價高昂，台灣社會住宅卻傳年收千萬網紅、豪車進駐及轉租等亂象，各界為之譁然。外界質疑社宅是極有限的公共資源，卻未真正落實到有需求的民眾，現行「只查不動產、不查隱性資產」的重大制度漏洞和門檻過低，都須檢討。

保健觀念不足 我國幼童蛀牙率46.3%高於日本

我國五歲以下兒童齲齒率一九九七年為百分之八十九，前年已降至百分之四十六點三，已達世界衛生組織目標，但仍高於日本的百分之卅九。衛福部去年首度推動「兒童口腔親善之家」試辦計畫，制度類似「幼兒牙醫」，盼改變家長帶孩子看牙習慣，已服務逾五千名兒童，未來擬擴大推動，讓更多孩子受惠。

新聞眼／富人「合法」占社宅資源 居住正義淪口號

台灣房價年年攀升，青年買房總是望洋興嘆，社會住宅成了政府保障居住正義的防線。制度漏洞卻讓部分高所得或高資產族群「合法合規」占用照顧弱勢資源，恐傷害社會對政府信任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。