雲林羊肉戴奧辛超標 專家：可能是長期累積 不影響產業

雲林羊肉肉品驗出戴奧辛超標兩倍，引發關注，醫師指出，戴奧辛具遺傳毒性，長期低劑量暴露，恐罹癌、免疫異常等，建議避免食用富含脂肪的食物，也建議政府應採檢其餘羊隻。專家學者則認為，戴奧辛主要來自環境汙染，且不會在動物間傳染，應不至於對產業造成衝擊。

中興大學食品暨應用生物科技學系特聘教授謝昌衛說，戴奧辛是世紀之毒，主要從環境而來。雲林羊肉案目前還在追查中，尚無法評論，但一般來說，是透過工業燃燒的氣體，比如燃燒塑膠後產生戴奧辛。

他指出，環境中或多或少有一點戴奧辛，但量都很低。由於戴奧辛是脂溶性，進入生物體後，很難透過喝水就排出體外，因此會持續在體內蓄積，推測可能是羊隻吃下環境汙染的飲用水、食物，蓄積戴奧辛。

中華民國養羊協會榮譽理事長林浚琛則說，這次檢驗出戴奧辛超標的是放牧的羊隻，吃野草居多，且飼主飼養頭數少，有可能只是觀賞用，沒拍賣到肉品市場，推測是羊販跟他買羊，由羊販帶去屠宰場，所以健康聲明書是羊販的。

他認為，可能排水的地方受汙染，羊喝水或吃野草，經年累月在體內累積戴奧辛。這次應屬個案，應不至於對產業造成大影響。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，戴奧辛不論在人體、環境中半衰期均長，於體內半衰期為七年，致死劑量為每公斤體重十微克。短期高劑量暴露，恐導致皮膚病變，長期低劑量暴露於戴奧辛，除導致多種惡性腫瘤，也可能使免疫異常，女性流產或產下畸形兒等。建議少吃富含油脂的肉品，平時應多攝取蔬果、穀類等高纖維物，幫助代謝。