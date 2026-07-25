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雲門攜手國泰金控 萬人齊聚兩廳院廣場野餐賞舞

中央社／ 台北25日電

雲門舞集攜手國泰金控，今晚在兩廳院藝文廣場舉行「關不掉的耳朵」戶外公演，現場民眾陸續席地而坐或野餐或攜家帶眷，演出中途遠方還有大稻埕煙火，成就了美好夜晚。

傍晚5時許開始進場，到演出前藝文廣場中間與國家音樂廳的階梯都坐滿了人，主辦單位雲門舞集預估有2萬人。「關不掉的耳朵」演出一開始，舞者在沒有劇場布幕遮蔽的裸台上展開演出，從貼近地面的細膩肢體，到12名舞者時而聚合、時而錯落的群舞，交織出充滿張力的舞台風景。

演出前由雲門舞蹈教室老師帶領「全民律動」，大小朋友隨著音樂伸展身體，國家兩廳院藝術總監邱瑗認真踢腿伸展，是最好的示範。主持人曾寶儀表示，今天看到現場很多人一起伸展肢體，「觀眾也是演出的一部分，希望這麼精彩的演出，不只是留在藝文廣場，而能持續感染台灣各個不同角落。」

雲門舞集藝術總監鄭宗龍表示，很感謝國泰金控以及各方面朋友協助，「尤其要感謝志工朋友，希望觀眾要聽志工朋友的話。」國泰人壽總經理林昭廷表示，這個活動已經舉辦31年，「非常高興國泰有這個機會提供大家這樣的服務，跟舞團共同走過這一段歲月。」

鄭宗龍指出，「關不掉的耳朵」這齣作品去年才首演，這次帶到戶外演出，更把整個劇場規格拉高，「這次整個舞台看起來都是空台，觀眾可以把想像力丟到這個空間裡面，藉由舞蹈的音樂與聲音激起自己特別的想像，帶給自己美好回憶。」

邱瑗表示，國家兩廳院的門檻沒有很高，「歡迎大家有事沒事都進來看表演。」邱瑗說，國泰金控、雲門舞集與兩廳院是很棒的「鐵三角」，「每年都把大家帶回來。我也希望今天我們的美麗記憶能留在我們的心裡、陪我們一整年。」

「關不掉的耳朵」作品從聲音出發，透過舞蹈描繪聲音與身體、情緒與記憶交織的風景。創作團隊集結台灣金馬聲音設計大師杜篤之、杜均堂父子與法國作曲家費南德茲（Esteban Fernandez）共同打造，結合燈光與雷射，建構今晚廣場上聲音與視覺交織的動人場景。

「國泰雲門隨行吧」戶外公演還有一場，8月1日在高雄文化中心圓形廣場舉行。雲門舞集今年也將持續展開「與雲門共舞」社區巡演，走訪台中、苗栗、台北及台南4地，邀請更多民眾近距離接觸舞蹈。

國泰金控 兩廳院 雲門舞集

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