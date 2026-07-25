紅心字會「心納家庭」 房多多 捐助向日葵獎助學金

因父母受刑而導致家庭結構破裂、經濟中斷的家庭的「心納家庭」，孩子們除了要面對生活與學習壓力，更需承受社會標籤帶來的孤立與偏見。紅心字會期盼透過獎助學金，幫助國小至大專、25歲以下且在校表現良好的學子，不因出身被定義，而能安心就學，勇敢追夢。

公益團體「紅心字會」舉辦的「2026紅心向日葵獎助學金」頒獎典禮，包括國小、國中、高中、大專來自「心納家庭」的學生獲獎，讓這些長期需面臨家人入獄服刑，就算面對各種困難與挑戰，仍能在學業上堅持自我學習，完成學業。而「房多多不動產智慧平台」也深受紅心字會37年來，為「心納家庭」孩子默默付出的故事感動，決定帶領團隊一同響應，捐出新台幣50萬元，並設立「房多多」特別獎支持向日葵獎助學金。

紅心字會理事長劉曉蘋表示，紅心字會從創辦「向日葵獎助學金」以來，今年已經邁入第37個年頭，這些年來，累計發放了超過7千萬元的獎助學金，支持了超過1萬名孩子穩定求學、「紅心向日葵獎助學金」為要協助弱勢兒童與「心納家庭」子女穩定就學、陪伴這群在角落默默耕耘的孩子，走過生命中的艱難時刻。

紅心字會長期投入「心納家庭陪伴計畫」、「社工關懷」、「心理支持」、「急難物資援助」等服務，讓受助對象從經濟到情感層面都能獲得實質支持，成為孩子堅強成長的重要力量。這份持續耕耘的愛心，也感動了來自房地產領域的「房多多不動產智慧平台」響應公益捐助，結合財商教育與科技工具，協助民眾提升購屋決策力，讓更多人安心進入房產市場，連續二年，實際支持向日葵獎助學金，並設立「房多多」特別獎，加碼給予學子鼓勵，幫助更多心納家庭子女安心就學。

房多多不動產智慧平台首席顧問高沛琦表示當她聽見紅心字會理事長劉曉蘋為「心納家庭」孩子默默付出堅持37年的故事，深受感動，無論身處哪個領域，最終努力的方向都是讓每一個家庭都能安心、每一個孩子都能擁有選擇未來的權利」。