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紅霞颱風撲港澳！國泰明18時前香港航班全停 澳門、廣州班機也受影響
中度颱風「紅霞」預計今天入夜後從港澳、中國汕頭登陸，由於香港、澳門與台灣各地機場對飛班機不少，航空公司也已經宣布航班異動，明天上半天往返港澳航班大多取消，部分有延後飛行。
受紅霞颱風影響，華航宣布明日往返香港的8架次取消，包含桃園出發、返回的CI601/CI602、CI903/CI904、CI909/CI910，以及高雄出發、返回的CI933/CI934。另有8架次航班延後，包含桃園出發、返回的CI915/CI916、CI919/CI920、CI923/CI924，及高雄出發、返回的CI585/CI586。
另華信航空國際線桃園往返廈門2架次AE991及AE992也將延後，請旅客特別留意。
長榮航空往返香港、澳門及廣州共16架航班也都受影響。包含往返香港的BR892、BR852、BR864、BR868、BR870、BR891、BR851、BR845、BR867及BR869；往返澳門的BR830、BR802、BR829及BR801皆取消。往返廣州的BR708及BR707則延後起飛。
星宇航空往返香港航班暫無受影響，但往返澳門共有6班皆取消，包含JX202、JX206、JX332、JX201、JX205及JX331。
國泰航空則表示，所有原定於明天凌晨1時15分至下午6時期間抵達香港及離港的航班均已取消。
國泰強調，颱風過後將立刻恢復航班運作，但仍會有少量班機將出現延誤，預計明天傍晚到周一將逐步恢復正常。已經全額豁免重新預訂機票、更改航點及退票等相關手續費用。
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